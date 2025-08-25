Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

Rain in Udaipur: सोम नदी के बहाव से 5 घर डूबे, दो दुकानें और भैंसें बहीं; झीलों में पानी की तेज आवक

Rain in Udaipur: उदयपुर में लगातार बारिश से सोम नदी उफान पर आ गई। अकोट गांव में पांच घरों में पानी घुसा, एक मकान ढहा, दो दुकानों का सामान और दो भैंसें बह गईं। झीलों में तेज आवक से फतहसागर 11.8 फीट पहुंचा।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 25, 2025

Rain in Udaipur
Rain in Udaipur (Patrika Photo)

Rain in Udaipur: उदयपुर जिले में लगातार हो रही बरसात ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जिले की सबसे बड़ी सोम नदी में पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि खेरवाड़ा व झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर ग्राम पंचायत हिका के अकोट गांव में पांच घरों में पानी घुस गया।


लोगों ने जैसे-तैसे पहाड़ियों पर चढ़कर जान बचाई। इस दौरान एक मकान पूरी तरह ढह गया, जबकि दो दुकानों का सामान नदी की धारा में बह गया। वहीं, एक ग्रामीण की दो भैंसें भी सोम नदी के उफान में बह गईं।

ये भी पढ़ें

Bisalpur Dam: 30 दिन से छलक रहा बीसलपुर डेम, पानी का प्रेशर बढ़ते ही 6 गेटों की बढ़ानी पड़ी हाइट, जानें ताजा अपडेट
टोंक
बीसलपुर डेम के 6 गेट से पानी की निकासी जारी, पत्रिका फोटो


रुक-रुककर हो रही बारिश


शनिवार रात से ही जिले में बरसात का क्रम जारी रहा, जो रविवार को भी रुक-रुककर चलता रहा। देवास प्रथम में सवा दो इंच (62 मिमी) और बावलवाड़ा में 70 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से झीलों के कैचमेंट क्षेत्रों में पानी की आवक तेज रही। रविवार सुबह मदार छोटा और बड़ा तालाबों पर चादर चल पड़ी, जबकि शाम को स्वरूपसागर के गेट एक बार फिर खोलने पड़े।


पिछोला का जलस्तर बढ़ा, फतहसागर भी 11.8 फीट


स्वरूपसागर और गोगुंदा की ओर से आई तेज आवक से आयड़ नदी इस सीजन में पहली बार उफान पर आई। पिछोला का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है, वहीं फतहसागर का स्तर 13 फीट के मुकाबले 11.8 फीट तक पहुंच गया है। गोवर्धनसागर भी लबालब हो चुका है और आने वाले दिनों में इसके गेट खोले जा सकते हैं। सीसारमा नदी में पानी का स्तर 2.4 फीट और नांदेश्वर चैनल पर 6 इंच रिकॉर्ड किया गया।


स्कूलों में अवकाश घोषित


उधर, मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनज़र जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए रहेगा, जबकि शिक्षक और स्टॉफ नियमानुसार कार्य करेंगे। सभी संस्थाप्रधानों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।


बारिश की स्थिति


बारिश के ताजा आंकड़े बताते हैं कि रविवार को स्वरूपसागर में 15 मिमी, उदयपुर शहर में 18 मिमी, नाई में 18 मिमी, उदयसागर में 16 मिमी और वल्लभनगर में 30 मिमी वर्षा दर्ज हुई। लगातार बढ़ रही बरसात और झीलों में तेज आवक ने शहरवासियों और ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका को और गहरा कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Monsoon: 91 लोगों की मौत, ढह गए 38 मकान; राजस्थान में दो माह में मानसून ने ‘बरपाया कहर’
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2025 12:37 pm

Published on:

25 Aug 2025 12:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rain in Udaipur: सोम नदी के बहाव से 5 घर डूबे, दो दुकानें और भैंसें बहीं; झीलों में पानी की तेज आवक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.