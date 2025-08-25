Rain in Udaipur: सोम नदी के बहाव से 5 घर डूबे, दो दुकानें और भैंसें बहीं; झीलों में पानी की तेज आवक



उधर, मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनज़र जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए रहेगा, जबकि शिक्षक और स्टॉफ नियमानुसार कार्य करेंगे। सभी संस्थाप्रधानों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।