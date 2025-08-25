Rain in Udaipur: सोम नदी के बहाव से 5 घर डूबे, दो दुकानें और भैंसें बहीं; झीलों में पानी की तेज आवक

Rain in Udaipur: उदयपुर जिले में लगातार हो रही बरसात ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जिले की सबसे बड़ी सोम नदी में पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि खेरवाड़ा व झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर ग्राम पंचायत हिका के अकोट गांव में पांच घरों में पानी घुस गया।
लोगों ने जैसे-तैसे पहाड़ियों पर चढ़कर जान बचाई। इस दौरान एक मकान पूरी तरह ढह गया, जबकि दो दुकानों का सामान नदी की धारा में बह गया। वहीं, एक ग्रामीण की दो भैंसें भी सोम नदी के उफान में बह गईं।
शनिवार रात से ही जिले में बरसात का क्रम जारी रहा, जो रविवार को भी रुक-रुककर चलता रहा। देवास प्रथम में सवा दो इंच (62 मिमी) और बावलवाड़ा में 70 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से झीलों के कैचमेंट क्षेत्रों में पानी की आवक तेज रही। रविवार सुबह मदार छोटा और बड़ा तालाबों पर चादर चल पड़ी, जबकि शाम को स्वरूपसागर के गेट एक बार फिर खोलने पड़े।
स्वरूपसागर और गोगुंदा की ओर से आई तेज आवक से आयड़ नदी इस सीजन में पहली बार उफान पर आई। पिछोला का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है, वहीं फतहसागर का स्तर 13 फीट के मुकाबले 11.8 फीट तक पहुंच गया है। गोवर्धनसागर भी लबालब हो चुका है और आने वाले दिनों में इसके गेट खोले जा सकते हैं। सीसारमा नदी में पानी का स्तर 2.4 फीट और नांदेश्वर चैनल पर 6 इंच रिकॉर्ड किया गया।
उधर, मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनज़र जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए रहेगा, जबकि शिक्षक और स्टॉफ नियमानुसार कार्य करेंगे। सभी संस्थाप्रधानों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
बारिश के ताजा आंकड़े बताते हैं कि रविवार को स्वरूपसागर में 15 मिमी, उदयपुर शहर में 18 मिमी, नाई में 18 मिमी, उदयसागर में 16 मिमी और वल्लभनगर में 30 मिमी वर्षा दर्ज हुई। लगातार बढ़ रही बरसात और झीलों में तेज आवक ने शहरवासियों और ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका को और गहरा कर दिया है।