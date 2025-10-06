Udaipur road accident: सड़क हादसे में होटल संचालक की दर्दनाक मौत, शव बुरी तरह कुचला

होटल संचालक रूपलाल तेली की मौत
Udaipur road accident: उदयपुर जिले से होकर गुजरने वाले पिंडवाड़ा हाइवे पर सोमवार को एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें होटल संचालक रूपलाल तेली की मौत हो गई। थाना क्षेत्र के मोकेला कट पर पिंडवाड़ा की ओर से आ रही एक तेज रफ़्तार कार ने स्कूटी सवार रूपलाल को टक्कर मार दी।
बता दें कि हादसा इतना गंभीर था कि उनका शव बुरी तरह कुचला गया। मृतक अपने घर से होटल के काम के लिए स्कूटी से जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोगों ने हाइवे पर बढ़ते हादसों के खिलाफ विरोध जताया।
बताते चलें कि दो दिन पहले भी इसी हाइवे पर एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में हाइवे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के समय वाहन चालक की स्थिति और स्पीड का पता लगाया जा रहा है।
हाइवे पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस हाइवे पर तेज रफ़्तार वाहन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
