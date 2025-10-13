Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर आरटीओ हुआ डिजिटल: ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और टैक्स भुगतान अब ऑनलाइन, एजेंटों की भूमिका खत्म

Udaipur RTO: उदयपुर आरटीओ ने डिजिटल सुधार के तहत अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और टैक्स भुगतान अब पोर्टल व एप से होगा। इससे समय और पैसा बचता है।

2 min read

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 13, 2025

Udaipur RTO Digital

Udaipur RTO (Patrika Photo)

Udaipur RTO: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के बाहर लंबी लाइनों और एजेंटों की भीड़ का जमाना खत्म हो गया। राज्य सरकार और परिवहन विभाग के लगातार डिजिटल सुधार और अधिकारियों की पहल से अब अधिकतर काम ऑनलाइन हो रहे हैं।


इससे आमजन को न सिर्फ सुविधा मिल रही है, बल्कि समय और पैसे की बचत भी हो रही है। राज्य सरकार ने अधिकतर कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं। अब परिवहन एप के जरिए भी सभी कार्य आसानी से हो सकते हैं।


आरटीओ हुआ स्मार्ट, जनता के लिए पारदर्शी सिस्टम


ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, टैक्स भुगतान और अन्य सेवाओं को अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कुछ क्लिक में पूरा किया जा सकता है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अब 70 प्रतिशत से अधिक आवेदन बिना एजेंट के सीधे पोर्टल से पूरे हो रहे हैं।


ऑफिस में कम भीड़, पर बढ़ी जवाबदेही


डिजिटल व्यवस्था के बावजूद आरटीओ कार्यालय ने मानवीय जुड़ाव बनाए रखा है। अधिकारी तय समय के बाद भी जरूरतमंद आगंतुकों से मिलकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।


सीधे पोर्टल से आवेदन रसीद कटवाने की जरूरत नहीं


आमजन को और राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने हाल ही में सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं में कार्यालय स्तर की इनवर्ड प्रक्रिया समाप्त कर दी है। अब आवेदक सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे और रसीद भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।


पारदर्शिता और भरोसे का नया चेहरा


ऑनलाइन सेवाओं के कारण अब हर प्रक्रिया ट्रैक करने योग्य है। इससे जनता का भरोसा बढ़ा है, और बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है।


एजेंट संस्कृति पर लगा अंकुश


डिजिटल प्रक्रिया ने एजेंटों पर निर्भरता लगभग खत्म कर दी है। इससे न सिर्फ नागरिकों को सीधी सुविधा मिली है, बल्कि विभागीय पारदर्शिता भी बढ़ी है।


पेपरलेस और कैशलेस कार्यप्रणाली


परिवहन विभाग का मुख्य ध्येय जनता की सेवा है, हमारे कार्यालय मे उसी भावना के साथ कार्य हो रहा है। पेपरलेस और कैशलेस कार्यप्रणाली अपनाई है ताकि हर सेवा पारदर्शी और सुलभ हो सके।सभी अधिकारी और कार्मिक जनसमस्याओं के समाधान में तत्पर रहते हैं ,यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
-ज्ञानदेव विश्वकर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

ये भी पढ़ें

दूसरी कक्षा के बच्चे ने LKG की बच्ची का प्राइवेट पार्ट नोंचा, आधी रात में उठी और रोने लगी, पहचान कराने क्लास में जाते ही सहम गई
उदयपुर
Udaipur News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 10:53 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर आरटीओ हुआ डिजिटल: ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और टैक्स भुगतान अब ऑनलाइन, एजेंटों की भूमिका खत्म

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : 21 अक्टूबर को लेकर उलझन में हैं सरकारी कर्मचारी, जानें क्या है माजरा

Rajasthan Government Employees are Confused about 21 October find out what matter is
उदयपुर

अब घर-घर पहुंच रही पाइपलाइन से गैस, नए इलाकों में अब तक चार हजार कनेक्शन

उदयपुर

उदयपुर : कुलगुरु के बयान पर राज्यपाल का पलटवार, औरंगजेब ने संभाजी के टुकड़े किए, मंदिर तोड़े, कुशल प्रशासक कैसे हो गया ?

Governor Haribhau Bagde
उदयपुर

दूसरी कक्षा के बच्चे ने LKG की बच्ची का प्राइवेट पार्ट नोंचा, आधी रात में उठी और रोने लगी, पहचान कराने क्लास में जाते ही सहम गई

Udaipur News
उदयपुर

Udaipur Accident: सड़क हादसे में जिंदा बचे लोगों को बेकाबू ट्रेलर ने कुचला, 4 की दर्दनाक मौत; हाईवे पर बिखरे शवों के चिथड़े

Udaipur-road-accident-2
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.