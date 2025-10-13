उदयपुर आरटीओ हुआ डिजिटल: ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और टैक्स भुगतान अब ऑनलाइन, एजेंटों की भूमिका खत्म

Udaipur RTO (Patrika Photo)
Udaipur RTO: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के बाहर लंबी लाइनों और एजेंटों की भीड़ का जमाना खत्म हो गया। राज्य सरकार और परिवहन विभाग के लगातार डिजिटल सुधार और अधिकारियों की पहल से अब अधिकतर काम ऑनलाइन हो रहे हैं।
इससे आमजन को न सिर्फ सुविधा मिल रही है, बल्कि समय और पैसे की बचत भी हो रही है। राज्य सरकार ने अधिकतर कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं। अब परिवहन एप के जरिए भी सभी कार्य आसानी से हो सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, टैक्स भुगतान और अन्य सेवाओं को अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कुछ क्लिक में पूरा किया जा सकता है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अब 70 प्रतिशत से अधिक आवेदन बिना एजेंट के सीधे पोर्टल से पूरे हो रहे हैं।
डिजिटल व्यवस्था के बावजूद आरटीओ कार्यालय ने मानवीय जुड़ाव बनाए रखा है। अधिकारी तय समय के बाद भी जरूरतमंद आगंतुकों से मिलकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
आमजन को और राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने हाल ही में सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं में कार्यालय स्तर की इनवर्ड प्रक्रिया समाप्त कर दी है। अब आवेदक सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे और रसीद भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।
ऑनलाइन सेवाओं के कारण अब हर प्रक्रिया ट्रैक करने योग्य है। इससे जनता का भरोसा बढ़ा है, और बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है।
डिजिटल प्रक्रिया ने एजेंटों पर निर्भरता लगभग खत्म कर दी है। इससे न सिर्फ नागरिकों को सीधी सुविधा मिली है, बल्कि विभागीय पारदर्शिता भी बढ़ी है।
परिवहन विभाग का मुख्य ध्येय जनता की सेवा है, हमारे कार्यालय मे उसी भावना के साथ कार्य हो रहा है। पेपरलेस और कैशलेस कार्यप्रणाली अपनाई है ताकि हर सेवा पारदर्शी और सुलभ हो सके।सभी अधिकारी और कार्मिक जनसमस्याओं के समाधान में तत्पर रहते हैं ,यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
-ज्ञानदेव विश्वकर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
