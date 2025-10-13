उदयपुर आरटीओ हुआ डिजिटल: ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और टैक्स भुगतान अब ऑनलाइन, एजेंटों की भूमिका खत्म



परिवहन विभाग का मुख्य ध्येय जनता की सेवा है, हमारे कार्यालय मे उसी भावना के साथ कार्य हो रहा है। पेपरलेस और कैशलेस कार्यप्रणाली अपनाई है ताकि हर सेवा पारदर्शी और सुलभ हो सके।सभी अधिकारी और कार्मिक जनसमस्याओं के समाधान में तत्पर रहते हैं ,यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

-ज्ञानदेव विश्वकर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी