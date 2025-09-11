Rajasthan: जिस फैक्ट्री में पति का हाथ कटा, वहीं पत्नी की दर्दनाक मौत, साड़ी फंसी और मशीन ने पेट को काटा

इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग की। विरोध प्रदर्शन के बाद दोनों पक्षों के बीच 11 लाख रुपए के मुआवजे पर सहमति बनी। फैक्टरी में कर्मचारी यूनियन के पुष्कर जोशी ने बताया कि महिला कमला और उसका पति मानसिंह मीणा दोनों इसी फैक्ट्री में काम करते हैं। करीब दो साल पूर्व महिला के पति का भी काम करते समय हाथ कट गया था।