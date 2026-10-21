जम्मू-कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा, 100 फीट गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, कई लोग घायल

Udhampur Bus Accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार सुबह यात्रियों से भरी एक बस करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा लाटी-बसंतगढ़ इलाके के गुल्ली गला में हुआ। बस पंचौंड से रामनगर जा रही थी। इसी दौरान अचानक सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। हादसे में कई यात्रियों को चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक, घायलों की संख्या 10 से 16 के बीच बताई जा रही है। फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है। घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया।