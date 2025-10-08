सिंहस्थ-2028: उज्जैन में चौंड़ी होंगी ’14 सड़कें’, टेंडरों को मिली मंजूरी

इस बार के सिंहस्थ में करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर आने का अनुमान है। ऐसे में भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना जरूरी होगा। यही कारण है कि सिंहस्थ अंतर्गत नए मार्गों के साथ ही बड़ी संख्या में वर्तमान सडक़ों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। नगर निगम करीब डेढ़ दर्जन मार्गों का चौड़ीकरण पर काम कर रहा है। इनमें से चार पर काम प्रचलित है। इसी तरह यूडीए ने भी 14 मार्गों के चौड़ीकरण व नवीन निर्माण की योजना बनाई है। बोर्ड बैठक में 11 मार्गों को लेकर टेंडरों को मंजूरी भी दी जा चुकी है। ऐसे में कुछ मार्गों का चौड़ीकरण एक-दो महीने में शुरू होने की संभावना है।