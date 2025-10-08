Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

सिंहस्थ-2028: उज्जैन में चौंड़ी होंगी ’14 सड़कें’, टेंडरों को मिली मंजूरी

MP News: सिंहस्थ अंतर्गत नए मार्गों के साथ ही बड़ी संख्या में वर्तमान सडक़ों का चौड़ीकरण किया जा रहा है।

2 min read

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Oct 08, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: सिंहस्थ-2028 से पूर्व सड़कों का चौड़ीकरण बड़ा टास्क है। नगर निगम कुछ मार्गों के चौड़ीकरण की शुरुआत कर चुका है। अब जल्द ही उज्जैन विकास प्राधिकरण भी चौड़ीकरण के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एजेंसियों का निर्धारण शुरू हो गया है।

इस बार के सिंहस्थ में करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर आने का अनुमान है। ऐसे में भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना जरूरी होगा। यही कारण है कि सिंहस्थ अंतर्गत नए मार्गों के साथ ही बड़ी संख्या में वर्तमान सडक़ों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। नगर निगम करीब डेढ़ दर्जन मार्गों का चौड़ीकरण पर काम कर रहा है। इनमें से चार पर काम प्रचलित है। इसी तरह यूडीए ने भी 14 मार्गों के चौड़ीकरण व नवीन निर्माण की योजना बनाई है। बोर्ड बैठक में 11 मार्गों को लेकर टेंडरों को मंजूरी भी दी जा चुकी है। ऐसे में कुछ मार्गों का चौड़ीकरण एक-दो महीने में शुरू होने की संभावना है।

अधिकांश मार्ग सिंहस्थ क्षेत्र से जुड़े

नगर निगम जिन मार्गों का चौड़ीकरण कर रहा है, वे शहरी सीमा के हैं इसलिए यहां आबादी अधिक है। यूडीए के मार्गों में अधिकतर सिंहस्थ मेला क्षेत्र व इसके आसपास के हैं। इन पर तुलनात्मक घर-दुकानों की संख्या कम है, इसलिए संभावना है कि चौड़ीकरण शुरू होने के बाद कार्य की गति बनाए रखना आसान होगा।

यूडीए द्वारा मार्गों का निर्माण और चौड़ीकरण की योजना

-शंकराचार्य चौराहा से दत्त अखाड़ा, उजडख़ेड़ा हनुमान से उज्जैन बडऩगर मार्ग (नवीन सडक़ निर्माण)- 87 करोड़ रुपए

-खाकचौक वीर सावरकर चौराहा से रणजीत हनुमान तक नवीन मार्ग निर्माण। 25 करोड़ रुपए।

-कार्तिक मेला ग्राउंड से नईखेड़ी मार्ग। 24 मीटर मार्ग चौड़ाई मार्ग चौड़ीकरण। 25.61 करोड़ रुपए।

-कर्कराज मंदिर पार्किंग से भूखीमाता फोर लेन मार्ग, लालपुल से एमआर-22 तक। 24 मीटर चौड़ाई। 17.91 करोड़ रुपए

-भैरवगढ़ जेल चौराहा से पीपलीनाका मार्ग चौड़ीकरण। 87.90 करोड़ रुपए।

-जूना सोमवारिया से पीपलीनाका अंकपात चौराहा तक मार्ग चौड़ीकरण। 21.20 करोड़ रुपए।

-पीपलीनाका से गढक़ालिका मंदिर ओखलेश्वर शमशान तक चौड़ीकरण। 82.86 करोड़ रुपए।

-भृतहरि गुफा से ऋणमुक्तेश्वर मंदिर तक 12 मीटर चौड़ाई मार्ग चौड़ीकरण। 9.66 करोड़ रुपए।

-शिप्रा नदी के समानांतर नदी के पश्चिम भाग पर प्रस्तावित एमआर-22। 30 मीटर चौड़ाई मार्ग । 162.22 करोड़ रुपए।

-महाराजवाड़ा चौराहे से हरसिद्धि मंदिर चौराहा, शिप्रा नदी तक रोड, मार्ग चौड़ीकरण। 24.46 करोड़ रुपए।

-प्रशांतिधाम चौराहे से शनि मंदिर तक 12 मीटर मार्ग चौड़ीकरण। 9.39 करोड़ रुपए

-शनि मंदिर से जीवनखेड़ी मार्ग चौड़ीकरण। 63.78 करोड़ रुपए।

-गढक़ालिका मंदिर से पीर मत्स्येन्द्रनाथ समाधि तक मार्ग चौड़ीकरण। 2.32 करोड़ रुपए।

-महाकाल पार्किंग से चौबीस खंबा सडक़। 15.55 करोड़ रुपए।

(नोट- इनमें से अधिकांश मार्गों को लेकर सक्षम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है वहीं कुछ प्रस्तावित हैं। लागत राशि पूर्व में किए आंकलन अनुसार।)

सिंहस्थ अंतर्गत कुछ नवीन मार्गों के निर्माण व चौड़ीकरण की योजना है। बोर्ड बैठक में 11 मार्गों को लेकर टेंडर स्वीकृत किए गए हैं। - संदीप सोनी, सीईओ उज्जैन विकास प्राधिकरण

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 04:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / सिंहस्थ-2028: उज्जैन में चौंड़ी होंगी ’14 सड़कें’, टेंडरों को मिली मंजूरी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘वक्फ बोर्ड’ को भी नहीं ‘वक्फ की जमीन’ देने का अधिकार, फैसला सुरक्षित

फोटो सोर्स: पत्रिका
उज्जैन

उज्जैन में UDA बनाएगा ’10 मंजिला’ कॉम्प्लेक्स, निकाले जाएंगे ‘दुकान-फ्लैट्स’

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
उज्जैन

बड़ा फैसला….3 राज्यों के 17 स्टेशनों के बीच चलेगी दीपावली-छठ Special train

फोटो सोर्स: पत्रिका
उज्जैन

महाकाल मंदिर हुआ ‘कैशलेस’, 8 अक्टूबर से बदलेगा ‘3 टाइम’ की आरती का समय

(सोर्स: सोशल मीडिया)
उज्जैन

तैयारी शुरू…उज्जैन में चलेंगी ‘ई-बस’, 10.75 करोड़ बनेगा ‘बस डिपो’

(सोर्स: सोशल मीडिया)
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.