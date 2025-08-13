महाकाल गर्भगृह घुसपैठ मामला: भाजपा MLA और पुत्र की एंट्री को लेकर फिर टली जांच रिपोर्ट

21 जुलाई, श्रावण मास के दूसरे सोमवार की तड़के भस्म आरती के दौरान इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला (BJP MLA Golu Shukla) के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला (Rudraksh Shukla) पर आरोप है कि उसने गर्भगृह में जबरन प्रवेश किया। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और गर्भगृह निरीक्षक आशीष दुबे ने रोकने की कोशिश की तो उसे धमकाया गया। इसी दौरान गर्भगृह के सीसीटीवी कैमरे भी कुछ देर के लिए बंद हो गए थे। मामला सामने आते ही मंदिर प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना के 24 घंटे के भीतर कलेक्टर ने जांच समिति गठित कर सात दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। पहले यह रिपोर्ट 5 अगस्त तक आने की संभावना थी, लेकिन पर्वों की वजह से आगे बढ़ा दी गई। (MP News)