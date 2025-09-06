Breaking: शिप्रा नदी के बड़े पुल से नदी में गिरी कार, चार लोग थे सवार

Breaking: मध्यप्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर सामने आई है यहां शनिवार की रात शिप्रा नदी पर बने बड़े पुल से एक कार नदी में जा गिरी। कार में चार लोग सवार थे जिनमें से एक ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई और किनारे आ गया लेकिन बाकी के तीन लोग नदी में बाढ़ होने के कारण कार के साथ बह गए हैं। हादसे की सूचना से हड़कंप मच गया और तुरंत ही प्रशानिक अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नदी में बाढ़ होने के कारण पानी का बहाव काफी तेज है जिसके कारण रेस्क्यू टीम को परेशानी आ रही है।