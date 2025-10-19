एमपी में किसानों पर मेहरबान हुई सरकार, सीएम ने फिर दी 403 करोड़ की सौगात

CM Mohan Yadav - 'हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान खून-पसीना एक कर कड़ी मेहनत से फसलें पैदा करता है। यदि प्राकृतिक कारणों से फसल खराब होती है तो उनकी मदद करना हमारा दायित्व है।' मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन के तराना तहसील में आयोजित राहत राशि वितरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। इस मौके पर उन्होंने दो जिलों के किसानों के लिए 403 करोड़ रुपए की राहत राशि अंतरित की। सीएम मोहन यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसी भी कारण से फसलों की क्षति होने पर सहायता दी जाएगी। उन्होंने अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।