तैयारी पूरी… 1126 गांवों के किसानों को मिलेगी राशि, खाते में आएंगे रुपए

किसानों ने मुख्यमंत्री की इस पहल को दीपावली का तोहफा बताया है। लंबे समय से राहत की प्रतीक्षा कर रहे कृषक अब राहत राशि के वितरण से उत्साहित हैं। मुयमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से की जाएगी। किसान परिवारों में अब दीपावली से पहले ही खुशियों का माहौल है।