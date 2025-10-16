Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

तैयारी पूरी… 1126 गांवों के किसानों को मिलेगी राशि, खाते में आएंगे रुपए

MP News: उज्जैन जिले के 1126 गांवों के हजारों कृषक लाभान्वित होंगे। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

less than 1 minute read

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Oct 16, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: दीपावली से पहले किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अतिवृष्टि और जलभराव से सोयाबीन फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 अक्टूबर को वन क्लिक के माध्यम से 265 करोड़ की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे।

इस राशि से उज्जैन जिले के 1126 गांवों के हजारों कृषक लाभान्वित होंगे। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अपर कलेक्टर शाश्वत शर्मा ने बताया कि राशि का वितरण तहसीलवार प्रभावित रकबे और किसानों की संख्या के अनुसार किया जाएगा।

जिले के 1126 गांवों के किसानों को राहत

अतिवृष्टि से जिले में सोयाबीन की फसल को भारी क्षति हुई थी। खेतों में जलभराव के कारण किसानों की मेहनत बेकार चली गई थी। राहत सर्वे के आधार पर पात्र कृषकों की सूची तैयार कर ली गई है। अब मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा एक ही क्लिक से जिलेभर में 265 करोड़ की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

यह योजना किसानों को आर्थिक संबल देने और दीपावली से पहले खुशियां लौटाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। प्रशासन के अनुसार सभी किसानों को राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्राप्त होगी। जिले के 1126 गांवों के किसानों को 265 करोड़ की राहत राशि देंगे।

लौटी किसानों के चेहरों की रौनक

किसानों ने मुख्यमंत्री की इस पहल को दीपावली का तोहफा बताया है। लंबे समय से राहत की प्रतीक्षा कर रहे कृषक अब राहत राशि के वितरण से उत्साहित हैं। मुयमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से की जाएगी। किसान परिवारों में अब दीपावली से पहले ही खुशियों का माहौल है।

ये भी पढ़ें

निर्देश जारी….ये गलती की तो ‘वाहन मालिकों’ के खिलाफ होगा एक्शन ! दर्ज होगा केस
इंदौर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 02:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / तैयारी पूरी… 1126 गांवों के किसानों को मिलेगी राशि, खाते में आएंगे रुपए

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इन सड़कों का होगा चौड़ीकरण! अधिकारियों ने मार्ग का किया निरीक्षण

Road widening in ujjain for Simhastha-2028
उज्जैन

लंबे समय से फरार भाजपा नेता पर 10 हजार का इनाम घोषित, जारी हुआ आदेश

MP News
उज्जैन

महाकाल मंदिर में आतिशबाजी पर रोक, जलेगी सिर्फ 1 फुलझड़ी, सख्त दिशा-निर्देश जारी

Fireworks banned at Mahakal Temple Ujjain
उज्जैन

उज्जैन में आग का तांडव, कई दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

Ujjain Fire News
उज्जैन

रेलवे का नया युग शुरू… अब तक का सबसे बड़ा ‘इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम’ बनकर तैयार

Indian Railway
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.