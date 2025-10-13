हाई वॉल्टेज ड्रामा: 7 बच्चों के पापा घर ले आए नई दुल्हन, और फिर…

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: एमपी के उज्जैन शहर में रिश्तों का हाई वॉल्टेज ड्रामा सामने आया। जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। सात बच्चों का पिता नई पत्नी बनाकर महिला को घर लेकर पहुंच गया। घर में मौजूद उसकी मां और पत्नी ने दूसरी महिला का विरोध किया तो युवक ने दोनों के साथ बुरी तरह से मारपीट की।
बेटे ने अपनी ही मां के साथ लट्ठ से मारपीट कर घायल कर दिया। वृद्ध सास को उसकी बहू जो आरोपी की पहली पत्नी है उसने चरक में भर्ती कराया। पुलिस ने वृद्धा की शिकायत पर बेटे के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है।
चिंतामण थाना पुलिस ने बताया कि संजय डागर पिता मुकेश ड्राइवर है। उसकी पत्नी सोनू बाई से सात बच्चे हैं। शाम को संजय, लेकोड़ा की रहने वाली अनिता नामक महिला को अपने घर लेकर पहुंचा और मां व पत्नी से कहा कि मैंने इससे शादी कर ली। अब यह भी हमारे साथ ही घर में रहेगी।
यह सुनते ही उसकी पहली पत्नी सोनू और मां मीना बाई आग बबूला हो गई। दोनों ने विरोध किया और महिला को घर से बाहर चले जाने को कहा तो संजय ने पत्नी और मां के साथ मारपीट शुरु कर दी। बीच बचाव में उसकी 11 साल की बेटी पायल को भी चोंट आई है। इसी बीच संजय ने मां मीना बाई के साथ लट्ठ से मारपीट कर दी। जिससे वे बुरी तरह घायल हुई है।
घर में मारपीट और कारण सामने आया तो इस घटना ने गांव वासियों को हैरान कर दिया। आसपास के कुछ लोग उसके घर पहुंचे और संजय का विरोध कर पत्नी और मां के साथ हो रही मारपीट को रुकवाया। बाद में घायल सास मीना बाई को लेकर उसकी बहू सोनू चरक अस्पताल लेकर पहुंची जहां उन्हें भर्ती कराया।
सूचना पर चिंतामण थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने बताया कि मीना बाई की शिकायत पर उसके बेटे संजय के खिलाफ मारपीट सहित घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया है।
