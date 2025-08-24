अधिकारी-कर्मचारियों ने काम में लापरवाही बरती तो होगी ‘सख्त कार्रवाई’

MP News: एमपी के उज्जैन शहर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन की मंशानुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जो अधिकारी-कर्मचारी काम में लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि कलेक्टर रौशनकुमार सिंह ने जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने कहा, स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिलाने में अधिकारी लापरवाह रहते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। सीएमएचओ डॉ. अशोक पटेल को कहा, मातहतों को समय पर काम पूरा करने के लिए निर्देशित करें। जो सेवक समय पर काम पूर्ण नहीं करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने जिले के सभी बीएमओ को योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने का कहा है। साथ ही मातृ स्वास्थ्य की समीक्षा की और निर्देश दिए की हाई रिस्क के प्रकरणों की स्क्रीनिंग बढ़ाई जाए। समय-समय पर इनका फालोअप लिया जाए। कलेक्टर ने गर्भवतियों के टीकाकरण व संस्थागत प्रसव की जानकारी ली।