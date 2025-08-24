अधिकारी-कर्मचारियों ने काम में लापरवाही बरती तो होगी ‘सख्त कार्रवाई’

MP News: एमपी के उज्जैन शहर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन की मंशानुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जो अधिकारी-कर्मचारी काम में लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि कलेक्टर रौशनकुमार सिंह ने जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।