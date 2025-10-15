एमपी के दो भाइयों ने खरीदा BSF का कार्गो प्लेन, उड़ान भरने के बजाए बनेगा लग्जरी होटल

दो भाइयों ने खरीदा BSF का कार्गो प्लेन (Photo Source- Patrika)
BSF Cargo Plane :मध्य प्रदेश के उज्जैन में एयरपोर्ट खुलने से पहले बीएसएफ का बड़ा कार्गो प्लेन आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि, भला ये कैसे संभव है? कोई प्लेन बिना किसी एयरपोर्ट के किसी जगह पर कैसे आ सकता है? पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, ये हवाई जहाज यात्रा के लिए नहीं, बल्कि शहरवासियों के साथ साथ बाहर से आने वाले सेलानियों और श्रद्धालुओं के लिए एक लग्जरी होटल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जरअसल, बीएसएफ का ये विशाल प्लेन शहर में स्क्रैप का काम करने वाले दो भाई वीरेंद्र कुशवाह और पुष्पेंद्र कुशवाह ने दिल्ली से खरीदा है। दो दिन बाद ये प्लेन उज्जैन पहुंचेगा।
कुल मिलाकर इस प्लेन का इस्तेमाल अब हवाई यात्रा के लिए नहीं, बल्कि धरती पर ही लोगों को जहाज का आनंद दिलाने के लिए दोनों भाईयों की अनोखी पहल है। बीएसएफ की टैंडर प्रक्रिया में खरीदे गए इस पुराने कार्गो प्लेन को जल्द ही एक लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया जाएगा। संभवत: अगले साल से इस प्लैन में लग्जरी होटल बनकर तैयार होगा और फिर विशेषकर बाबा महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ सिंहस्थ 2028 में आने वाले श्रद्धालुओं को नया अनुभव मिलेगा।
आपको बता दें कि, स्क्रैप का काम करने वाले भाई वीरेंद्र और पुष्पेंद्र ने दिल्ली में बीएसएफ की ओर से जारी किये टैंडर प्रक्रिया से करीब 40 लाख रुपए में ये प्लेन खरीदा है। 55 सीट वाला ये प्लेन करीब 20 टन वजनी है। अब इस प्लेन को दोनों भाईयों के फार्म हाउस पर 5 लग्जरी रूम के होटल में बदला जाएगा। जहां लोग ठहर सकते हैं और फोटो-शूट कर सकते हैं।
प्लेन के बारे में पुष्पेंद्र कुशवाह ने बताया कि, उनकी कुशवाहा एंड संस और राज लक्ष्मी इंटरप्राइजेज नाम से दो फर्म है। वो पठानकोट से इंडियन एयर फ़ोर्स, बीएसएफ और सीआरपीएफ के टैडरों से स्क्रैप का सामान खरीदकर उसे बेचने का काम करते हैं। बाता दें कि, पिछली साल उन्होंने MIG-21 खरीदा था। जिसे उन्होंने अपने फार्म हाउस के गोडाउन में डिस्मेंटल करया और बाद में उसे बेच दिया।
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग