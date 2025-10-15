एमपी के दो भाइयों ने खरीदा BSF का कार्गो प्लेन, उड़ान भरने के बजाए बनेगा लग्जरी होटल

BSF Cargo Plane :मध्य प्रदेश के उज्जैन में एयरपोर्ट खुलने से पहले बीएसएफ का बड़ा कार्गो प्लेन आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि, भला ये कैसे संभव है? कोई प्लेन बिना किसी एयरपोर्ट के किसी जगह पर कैसे आ सकता है? पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, ये हवाई जहाज यात्रा के लिए नहीं, बल्कि शहरवासियों के साथ साथ बाहर से आने वाले सेलानियों और श्रद्धालुओं के लिए एक लग्जरी होटल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जरअसल, बीएसएफ का ये विशाल प्लेन शहर में स्क्रैप का काम करने वाले दो भाई वीरेंद्र कुशवाह और पुष्पेंद्र कुशवाह ने दिल्ली से खरीदा है। दो दिन बाद ये प्लेन उज्जैन पहुंचेगा।