दीवाली पर महाकाल को लगेगा रागी के लड्डुओं का भोग, देश का पहला मंदिर जहां मिलेगा ‘श्रीअन्नम’

देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस बार दीवाली खास बनने जा रही है। क्योंकि इस बार दीवाली पर यहां लगेगा रागी और मेवे से बने सेहत से भरपूर लड्डुओं का भोग। महाकाल को भोग लगने के बाद मंदिर परिसर में रागी के लड्डुओं का ये प्रसाद भी मिलेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर देशभर में अकेला ऐसा मंदिर होगा जहां अन्नश्री रागी का प्रसाद मिलेगा। महाकाल मंदिर समिति की ये पहल न केवल धार्मिक बल्कि सेहत की दृष्टि से भी अनोखी है। समिति इसे सात्विक और सेहतमंद प्रसाद परंपरा की नई शुरुआत मान रही है।