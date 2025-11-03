महाकालेश्वर का नगर भ्रमण आज, विशेष संयोग में 7 घंटे में दो बार निकालेगी महाकाल की सवारी

Mahakal Sawari 2025: एमपी की धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज का दिन खास होने जा रहा है। अल सुबह से ही यहां हजारों की संख्या में भक्त लंबी कतारों में खड़े नजर आए। भस्म आरती में शामिल हुए इन भक्तों ने महाकाल का आशीर्वाद लिया। सुबह की आरती में शामिल होने वाले ये भक्त अब महाकाल की सवारी में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि आज विशेष संयोग के कारण उज्जैन में महाकाल की दो सवारियों का आयोजन किया गया है। सात घंटे में दो बार महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे।