किसान न्याय यात्रा में कांग्रेस का हल्ला बोल, भू-अधिग्रहण, बीमा, वोट चोरी पर घिरी बीजेपी सरकार

बोस ने आगे कहा कि, 'लेकिन मैंने जब प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल से 5 साल के आंकड़े लिए, पांच साल में उज्जैन के 15 लाख 860 लोगों ने बीमा करवाया, उससे बीमा कंपनी को तीन हजार आठ सौ साठ करोड़ प्राप्त हुए, पांच साल में बीमा कंपनी ने केवल 955 करोड़ रुपए किसान को दिया। अगर ये 955 करोड़ रुपए कट कर दिया जाए, तो बीमा कंपनी को 2 हजार करोड़ का लाभ हुआ। ये आपको बीमा सेटेलाइट के माध्यम से देते हैं, न कि राजस्व के हिसाब से। मेरा आप सभी से आग्रह है कि यह सीएम का जिला है, हम महेश परमार के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर नया संदेश देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम सब मिलकर किसानों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।'