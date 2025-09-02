Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

उज्जैन की 19 साल की युवती से मुंबई की होटल में ज्यादती..

mp news: इंस्टाग्राम पर दोस्ती में मिला धोखा, 19 साल की युवती को उज्जैन से मुंबई बुलाकर दो नाबालिगों ने बारी-बारी से किया बलात्कार...।

उज्जैन

Shailendra Sharma

Sep 02, 2025

ujjain
19 year old girl from Ujjain was raped in a hotel in Mumbai

mp news: सोशल मीडिया के जरिए रिश्तों का जाल बुनकर दो नाबालिगों ने मध्यप्रदेश की एक 19 साल की युवती को पहले तो मुंबई बुलाया और फिर होटल में उसके साथ रेप किया। मुम्बई में रहने वाले दो नाबालिगों ने उज्जैन की रहने वाली युवती के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर झूठे वादों और मीठी बातों में फंसाकर उसे मुंबई बुलाकर बारी-बारी से होटल में उसके साथ बलात्कार किया।

मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर पहुंचे

युवती 28 अगस्त की रात अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजन ने 29 अगस्त की सुबह चिमनगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। टीआइ गजेन्द्र पचोरिया ने बताया कि तलाश के दौरान परिजन युवती के एक मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर सीधे मुंबई पहुंच गए। वहां उन्होंने बेटी को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया और दोनों नाबालिग मुस्तकीम और आरीफ (दोनों के परिवर्तित नाम) को पकड़ चिमनगंज पुलिस के हवाले किया है।

होटल में किया रेप

आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे झांसे में लेकर मुम्बई बुलाया था और फिर मुम्बई की एक होटल में दोनों ने बलात्कार किया। पुलिस ने दोनों नाबालिगों के खिलाफ बलात्कार सहित धमकाने की धारा में केस दर्ज किया है। ये पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया के जरिए पहले दोस्ती फिर झूठे प्यार का नाटक कर किसी युवती की आबरू तार-तार की गई है।

