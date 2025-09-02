उज्जैन की 19 साल की युवती से मुंबई की होटल में ज्यादती..

आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे झांसे में लेकर मुम्बई बुलाया था और फिर मुम्बई की एक होटल में दोनों ने बलात्कार किया। पुलिस ने दोनों नाबालिगों के खिलाफ बलात्कार सहित धमकाने की धारा में केस दर्ज किया है। ये पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया के जरिए पहले दोस्ती फिर झूठे प्यार का नाटक कर किसी युवती की आबरू तार-तार की गई है।