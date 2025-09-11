एमपी के इस जिले में गोदाम में छप रहे थे नकली नोट..

इसके बाद पुलिस ने कमलेश और प्रभलाद के ठिकाने का पता लगाया तो पता चला कि वो एक गोदाम में नकली नोट छापते हैं। पुलिस ने गोदाम पर दबिश दी तो कमलेश और प्रभलाद को नकली नोट छापते हुए पकड़ा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 लाख 97 हजार रूपये के नकली नोट जब्त किए हैं। इसके साथ ही सीपीयू, कलर प्रिंटर, कटर, बटर पेपर, स्केल, केमिकल व अन्य सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड सुनील है, जो पहले से नकली नोट के मामलों में सजा काट चुका है। जेल से छूटने के बाद उसने कमलेश और प्रभलाद के साथ मिलकर देवास में नकली नोट बनाने का काम शुरू किया। पुलिस ने कमलेश और प्रभलाद को भी गिरफ्तार किया, जबकि सुनील देवास जेल में बंद है।