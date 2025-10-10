एमपी में रोड पर घूमती दिखी मगरमच्छ से भी बड़ी ‘छिपकली’

डीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया कि नागझिरी क्षेत्र का इलाका जंगल से जुड़ा है। ऐसे में संभव है कि यह लिजार्ड जंगल से सिवरेज के रास्ते सड़क पर निकल आई हो। टीम ने आसपास और सिवर लाइन के भीतर सर्चिंग अभियान चलाया, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। स्थानीय रहवासी इस अनूठी जीव को देख दहशत में आ गए। कुछ लोगों ने इसे मगरमच्छ तो कुछ ने कमोडो ड्रेगन समझकर अफवाह फैला दी। कमोडो ड्रेगन इंडोनेशिया और आसपास के टापुओं पर मिलता है। अब तक यह भारत में कहीं चिह्नत नहीं हुआ। इसको लेकर वन विभाग ने नागझिरी क्षेत्र के रहने वाले लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी वन्य जीव को देखकर डरें नहीं, बल्कि तुरंत सूचना दें।