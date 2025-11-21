निगम की बड़ी कार्रवाई, 3 साल के लिए ‘TATA’ को घोषित किया ब्लैक लिस्टेड

निगम ने शहर की सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए टाटा कंपनी को वर्ष 2017 में कार्य आदेश दिया था। कंपनी को यह परियोजना नवंबर 2019 तक पूर्ण करनी थी। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के 6 वर्ष बीतने के बाद भी परियोजना अधूरी है। कार्य की गति इतनी धीमी है कि शहर के नागरिक लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सड़क, पेयजल जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। टाटा के सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर कई वार्डो से शिकायतें मिल रही थीं। हाल ही में वार्ड 2 के पार्षद हेमन्त गहलोत ने भी स्तरहीन कार्य और सीवरेज का पानी चेम्बर से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैलने की शिकायत की थी। अधिकारियों ने निरीक्षण कर इस पर नाराजगी भी जताई थी।