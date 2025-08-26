बारिश के बाद शुरू होगा इस रोड को 2 लेन से 4 लेन करने का काम..

सिंहस्थ महापर्व 2028 के पूर्व बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को चारों तरफ से फोरलेन कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। जिसके अंतर्गत उज्जैन बड़नगर बदनावर फोरलेन कार्य पूर्ण हो गया है, उज्जैन देवास रोड फोरलेन का कार्य भी पूर्ण हो गया है, उज्जैन आगर रोड भी घोसला तक फोरलेन का कार्य पूर्ण हो गया है, उज्जैन इंदौर फोरलेन को सिक्स लेन करने का कार्य प्रगति पर है, इसके साथ ही उज्जैन से चिंतामन होते हुए इंदौर के लिए एक अतिरिक्त फोरलेन मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही उज्जैन कानीपुरा रोड को गोलवा तक टू लेन करने की घोषणा हो चुकी है।