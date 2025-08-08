महाकाल के दरबार से होगी रक्षा बंधन पर्व की शुरुआत, भस्म आरती में बांधी जाएगी राखी

हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुरुआत भगवान महाकाल (Raksha Bandhan in Mahakal) के दरबार से होगी। पूरा उज्जैन शहर में राखी का त्योहार मनाने से पहले, सबसे पहले बाबा महाकाल को राखी बांधी जाएगी। यह विशेष परंपरा शुक्रवार, 9 अगस्त को सुबह होने वाली भस्म आरती में निभाई जाएगी।