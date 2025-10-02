एमपी के इस गांव में नहीं होता रावण दहन, दशहरे पर की जाती है दशानन की पूजा

Dashanan worship on Dussehra : श्रीराम के देश भारत के बीचोबीच स्थित मध्य प्रदेश में स्थित महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान शिव के परम भक्त कहे जाने वाले रावण का दहन नहीं, बल्कि पूजा की जाती है। उज्जैन से करीब 20 किलोमीटर दूर बड़नगर रोड पर स्थित चिकली गांव में दशहरे पर रावण दहन नहीं किया जाता, बल्कि उनकी पूजा की जाती है।