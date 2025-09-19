Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

‘किस सांप ने डंसा है…’, डॉक्टर पूछते इसलिए ले आया अस्पताल, मची भगदड़

MP News: अचानक वार्ड में सांप देखकर नर्सिंग स्टाफ सहम गया और वहां मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे....

उज्जैन

Astha Awasthi

Sep 19, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: चरक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रात में उस समय हड़कंप मच गया, जब शास्त्री नगर निवासी टैक्सी चालक सागर चौधरी हाथों में जिंदा सांप लेकर पहुंच गया। युवक ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, इसी सांप ने मुझे डंसा है, इसकी प्रजाति पहचान लो और मेरा इलाज करो। अचानक वार्ड में सांप देखकर नर्सिंग स्टाफ सहम गया और वहां मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। नर्सों ने युवक को तुरंत सांप को बाहर छोड़ने की सलाह दी। इस दौरान की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मुंह दबाकर पकड़ लिया

सागर चौधरी रात में देवास गेट चौराहा स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे टैक्सी पार्क कर रहे थे। तभी अचानक सांप ने उनके हाथ में डंस लिया। इसके बाद सागर ने बिना डरे सांप का मुंह दबाकर पकड़ लिया और सीधे अस्पताल पहुंच गए।

ये भी पढ़ें

‘नगर निगम’ करेगा 400 कर्मचारियों की भर्ती, भरे जाएंगे सभी विभाग
ग्वालियर
प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते ही सांप उनके हाथ से छूट गया। यह देख स्टाफ और मरीजों में भगदड़ मच गई। लेकिन सागर ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को दोबारा पकड़ा और बाद में दोस्तों की मदद से पॉलीथिन में डालकर अस्पताल परिसर से दूर छोड़ आया।सागर चौधरी ने बताया, जीवन में पहली बार मैंने किसी सांप को अपने हाथों से पकड़ा। कल घर पर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। गुस्से में था, शायद उसी गुस्से में इतनी हिमत आ गई कि सांप पकड़ लिया।

चर्चा का विषय बना सांप वाला मरीज

बुधवार रात को हुए अनूठे और चौंकाने वाले घटनाक्रम ने अस्पताल स्टाफ और मरीजों को चौंका दिया। अस्पताल में मामला पूरी रात चर्चा का विषय बना रहा। कई लोगों ने सागर की हिमत की सराहना की, तो कुछ ने इसे लापरवाही बताते हुए कहा कि सांप पकड़ने के चक्कर में गंभीर जोखिम उठाया।

मरीज सुरक्षित, पर्याप्त एंटीवेनम उपलब्ध

सर्पदंश का मामला आया था। मरीज अपने साथ सांप लेकर आया था, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। रातभर के ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। वर्तमान में अस्पताल के पास पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम उपलब्ध है।- डॉ. संगीता पलसानिया

सुरक्षा के उपाय

-घर, दुकान और गोदाम के आसपास हमेशा सफाईरखें।

-दीवारों के छेद बंद करें, पानी की निकासी पर जालियां लगाएं।

-लकड़ी, पत्थर, कचरा या सामग्री का ढेर न लगाएं।

-खिड़कियों और दरवाजों के पास पौधे या गमले न रखें।

-खेत-खलिहान में हमेशा जूते पहनें और लाठी से आवाज करते हुए चलें।

-झाड़ियों या लकड़ी के ढेर में हाथ-पैर न डालें।

ये भी पढ़ें

‘ज्वेलर्स शॉप’ पर आई महिला ने बुर्के में छिपा लिए ‘जेवर’, फिर अचानक…
उज्जैन
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 03:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / ‘किस सांप ने डंसा है…’, डॉक्टर पूछते इसलिए ले आया अस्पताल, मची भगदड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.