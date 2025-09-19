‘किस सांप ने डंसा है…’, डॉक्टर पूछते इसलिए ले आया अस्पताल, मची भगदड़

MP News: चरक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रात में उस समय हड़कंप मच गया, जब शास्त्री नगर निवासी टैक्सी चालक सागर चौधरी हाथों में जिंदा सांप लेकर पहुंच गया। युवक ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, इसी सांप ने मुझे डंसा है, इसकी प्रजाति पहचान लो और मेरा इलाज करो। अचानक वार्ड में सांप देखकर नर्सिंग स्टाफ सहम गया और वहां मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। नर्सों ने युवक को तुरंत सांप को बाहर छोड़ने की सलाह दी। इस दौरान की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।