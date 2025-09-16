एमपी के इस शहर में बंद हो सकती है दूध-सब्जी की सप्लाई, किसानों ने दी सख्त चेतावनी

Ujjain Protest- एमपी में किसान भू अधिग्रहण कानून का विरोध कर रहे हैं। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए स्थायी रूप से भूमि अधिग्रहण की सरकार की कोशिश की जबर्दस्त खिलाफत की जा रही है। इसके लिए हजारों किसान आ जुटे हैं। लैंड पुलिंग के विरोध में इकट्ठा हुए हजारों किसानों को देखते हुए पुलिस ने खासी तैयारी की है। भारतीय किसान संघ जिला उज्जैन मालवा प्रांत के आव्हान पर किसानों ने हजारों ट्रैक्टरों और बाइकों की रैली निकाली जिसके लिए पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की। किसानों की मांगों का बीेजेपी के पूर्व मंत्री पारस जैन ने भी समर्थन किया है। खास बात यह है कि आंदोलनरत किसानों ने मांगें नहीं मानने पर शहर में दूध-सब्जी की सप्लाई बंद करने की सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि आसपास के सभी गांवों से यह सप्लाई रोक दी जाएगी।