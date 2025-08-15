सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़ा फैसला, अब इन पौराणिक मंदिरों का भी होगा विकास

कलेक्टर ने जानकारी दी, रेलवे द्वारा मुख्य स्टेशन के दोनों और अंतिम छोर पर फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जाना है। इसी के साथ नई खेड़ी, पंवासा और चिंतामण रेलवे स्टेशनों के पहुंच मार्ग बनाए जाने की कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी है। शनि मंदिर से श्री चिंतामन गणेश मंदिर तक 5 किलोमीटर के फोर लैन रोड निर्माण की डीपीआर भी बनाई जा रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर के चारों ओर और भव्य रूप देने मां शिप्रा से श्री महाकाल मंदिर तक के मार्गों के चौड़ीकरण कार्यों पर भी चर्चा की है।