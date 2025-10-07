Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

बड़ा फैसला….3 राज्यों के 17 स्टेशनों के बीच चलेगी दीपावली-छठ Special train

Indian Railway: रतलाम मंडल से होकर बांद्रा टर्मिनस एवं बढ़नी स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

2 min read

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Oct 07, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Indian Railway: पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और दिवाली एवं छठ पूजा के त्योहारी सीज़न को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला लिया है। त्यौहारों के दौरान यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से रतलाम मंडल से होकर बांद्रा टर्मिनस एवं बढ़नी स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

गाड़ी बढ़नी-बान्द्रा टर्मिनस स्पेशल दोनों दिशाओं में 8-8 फेरे चलेगी। प्रत्येक शनिवार बांद्रा टर्मिनस से 09:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 22:15 बजे बढ़नी पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाह नगर, गोंडा और बलरामपुर स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

तीन ट्रेनों के फेरे फिर से बढ़े

रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली तीन जोड़ी विशेष ट्रेनों उधना-बलिया स्पेशल, बांद्रा टर्मिनस-बरौनी स्पेशल एवं गांधीधाम-सियालदह स्पेशल, के संचालन अवधि को पुन: विस्तारित कर रहा है। उधना-बलिया स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 09 अक्टूबर को है, अब 27 नवंबर तक उधना से प्रत्येक गुरुवार को चलेगी।

इसी तरह, बलिया-उधना स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 10 अक्टूबर निर्धारित है, 28 नवंबर तक बलिया से प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगी। बांद्रा टर्मिनस-बरौनी स्पेशल का अंतिम फेरा 06 अक्टूबर है, अब 24 नवंबर तक बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी। तीसरी ट्रेन जो गांधीधाम-सियालदह स्पेशल का अंतिम फेरा 8 अक्टूबर निर्धारित है, 26 नवंबर तक गांधीधाम से प्रत्येक बुधवार को चलेगी।

अपग्रेडेशन कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर 25 नवबर से 8 जनवरी तक प्रस्तावित अपग्रेडेशन कार्य के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली एवं रतलाम मंडल से आरंभ होने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित होगी।

मार्ग परिवर्तित वाली ट्रेनें

मुंबई सेंट्रल-कटिहार स्पेशल 29 नवबर से 03 जनवरी तक प्रयागराज छिवकी - माणिकपुर-कटनी मुरवाड़ा-बीना मार्ग से चलेगी। उधना-सुबेदारगंज स्पेशल, 25 नवबर से 06 जनवरी तक इटारसी-सतना-माणिकपुर-प्रयागराज मार्ग से चलेगी। सुबेदारगंज-उधना स्पेशल 01 दिसबर से 05 जनवरी तक प्रयागराज-माणिकपुर-सतना-इटारसी मार्ग से चलेगी। अहमदाबाद- दरभंगा स्पेशल 28 नवबर से 02 जनवरी तक गुना-ग्वालियर-इटावा-कानपुर सेंट्रल मार्ग से चलेगी। दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल, 01 दिसबर से 05 जनवरी तक कानपुर सेंट्रल-इटावा-ग्वालियर-गुना मार्ग से चलेगी। बरेली-इंदौर एक्सप्रेस, 26 नवबर से 07 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना मार्ग से चलेगी।

खबर शेयर करें:

उज्जैन

