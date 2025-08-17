Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

एमपी में गर्ल्स हॉस्टल से 5 लड़कियां गायब, शनिवार रात को हुई वारदात, मच गया हड़कंप

Girls Hostel- एमपी में एक गर्ल्स हॉस्टल से 5 लड़कियां गायब हो गईं। शनिवार रात को यह वारदात हुई जिसका पता चलते ही हड़कंप मच गया।

उमरिया

deepak deewan

Aug 17, 2025

Girls Hostel- एमपी में एक गर्ल्स हॉस्टल से 5 लड़कियां गायब हो गईं। शनिवार रात को यह वारदात हुई जिसका पता चलते ही हड़कंप मच गया। सभी पांचों लड़कियां आठवीं क्लास की छात्राएं हैं। प्रदेश के उमरिया जिले में यह सनसनीखेज घटना घटी। गर्ल्स हॉस्टल से 5 लड़कियों के गायब हो जाने की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो उठे। तुरंत उनकी तलाश शुरु कर दी गई हालांकि अभी तक लापता लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। नाबालिग लड़कियों के यूं लापता हो जाने से उनके परिजन परेशान हैं। कुछ छात्राओं के मां पिता का तो रो-रोकर बुरा हाल हो चुका है।

उमरिया के सरकारी बालिका आदिवासी छात्रावास से लड़कियां गायब हुई हैं। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ अधिकारी इन छात्राओं की खोज खबर लेने में जुट गए। उमरिया के पाली नगर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस छात्रावास से छात्राएं गायब हुई जोकि आठवीं में अध्ययनरत हैं।

हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले

सरकारी छात्रावास से छात्राओं के गायब हो जाने को बड़ी प्रशासनिक लापरवाही बताया जा रहा है। एसपी निवेदिता नायडू व SDM सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी सूचना मिलते ही गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गए थे। छात्रावास मैनेजमेंट और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए हैं।

Published on:

17 Aug 2025 07:57 pm

Hindi News / एमपी में गर्ल्स हॉस्टल से 5 लड़कियां गायब, शनिवार रात को हुई वारदात, मच गया हड़कंप

