एमपी में गर्ल्स हॉस्टल से 5 लड़कियां गायब, शनिवार रात को हुई वारदात, मच गया हड़कंप

Girls Hostel- एमपी में एक गर्ल्स हॉस्टल से 5 लड़कियां गायब हो गईं। शनिवार रात को यह वारदात हुई जिसका पता चलते ही हड़कंप मच गया। सभी पांचों लड़कियां आठवीं क्लास की छात्राएं हैं। प्रदेश के उमरिया जिले में यह सनसनीखेज घटना घटी। गर्ल्स हॉस्टल से 5 लड़कियों के गायब हो जाने की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो उठे। तुरंत उनकी तलाश शुरु कर दी गई हालांकि अभी तक लापता लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। नाबालिग लड़कियों के यूं लापता हो जाने से उनके परिजन परेशान हैं। कुछ छात्राओं के मां पिता का तो रो-रोकर बुरा हाल हो चुका है।