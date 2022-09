आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ऐतिहासिक खोज, ढूंढ निकालीं हजारों साल पुरानी 26 गुफाएं और प्राचीन मंदिर

यह भी पढ़ें- 50 हजार रिश्वत लेते धराया विद्युत जूनियर इंजीनियर, अस्पताल पर ढाई लाख का चालान ठोकने की दी थी धमकी



गुफा से मिले हिंदू और बौद्ध अवशेष

The time period of the findings covered the reigns of the kings Shri Bhimsena, Maharaja Pothasiri, Maharaja Bhattadeva. Places deciphered in the inscriptions are Kaushami, Mathura, Pavata (Parvata), Vejabharada and Sapatanaairikaa. (2/3) pic.twitter.com/DkrGNRx0Ql

An ASI team covered nearly 170 sq km falling in the area of the Bandhavgarh Tiger Reserve over months-long exploration of the region which was undertook for the first time since 1938.



The exploration was conducted by the Jabalpur Circle of ASI. (3/3) pic.twitter.com/c3qD0qpzIu— Archaeological Survey of India (@ASIGoI) September 28, 2022