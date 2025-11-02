Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

Public holidays: 5 नवंबर को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, बैंक अदालत में अवकाश; 24 नवंबर भी बंद

Public holidays नवंबर महीने में भी कई छुट्टियां मिल रही है। जिसमें 5 नवंबर और 24 नवंबर शामिल है। जानें बैंक, सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अदालत कब और क्यों बंद रहेंगी?

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 02, 2025

गंगा तट का निरीक्षण करते विधायक श्रीकांत कटियार (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया उन्नाव)

फोटो सोर्स- सोशल मीडिया उन्नाव

Public holidays नवंबर महीने में सरकारी संस्थानों में कई छुट्टियां हो रही है। इस महीने कई महत्वपूर्ण त्यौहार भी पड़ रहे हैं। जिसमें सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक, अदालत में छुट्टी घोषित की गई है। नवंबर महीने में गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है।इन छुट्टियों में वह छुट्टी भी शामिल है। जिसका लाभ रविवार होने के कारण कर्मचारियों को नहीं मिला था।

इन तारीखों में सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला प्रशासन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। विकास भवन में भी अवकाश रहेगा। जबकि 16 नवंबर को वीरांगना उदा देवी शहीद दिवस का अवकाश है। 16 नवंबर का अवकाश निर्बंधित अवकाश की श्रेणी में आता है। जबकि 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस की छुट्टी रहेगी।

बैंकों में अवकाश

बैंक यूनियंस से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 5 नवंबर बुधवार सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी। बुधवार को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की भी छुट्टी रहेगी। जिसके लिए जिला प्रशासन लगता तैयारी कर रहा है। घाट की साफ-सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चौकस इंतजाम किए जा रहे हैं।

अदालत में भी छुट्टी

5 नवंबर को अदालतों में भी छुट्टी रहेगी। प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय के अवकाश कैलेंडर के अनुसार 5 नवंबर को जनपद न्यायालय तथा न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन पुरवा, सफीपुर, ग्राम न्यायालय हसनगंज, बीघापुर स्थित समस्त सभी न्यायालय बंद रहेंगे। यह छुट्टी रविवार को पड़ने वाली सार्वजनिक अवकाश की जगह दी गई है।

बेसिक विद्यालयों में भी छुट्टी

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका के अनुसार बुधवार को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी रहेगी। इस दिन सभी सरकारी स्कूल, विद्यालय, बेसिक शिक्षा परिषद से नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय, और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश रहेगा। जबकि 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। ‌इस दिन भी सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 05:45 pm

Published on:

02 Nov 2025 05:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / Public holidays: 5 नवंबर को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, बैंक अदालत में अवकाश; 24 नवंबर भी बंद

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Unnao News: उन्नाव में शिक्षा विभाग की शर्मनाक तस्वीर: अध्यापिका और रसोइयों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल

Teacher vs Cooks (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
उन्नाव

ना बिक्री रजिस्टर और ना ही बिल, बेच दिया 12 हजार कोडिनयुक्त सिरप, होता है नशे के लिए प्रयोग, मुकदमा दर्ज

औषधि निरीक्षक ने दर्ज कराया मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

सांसद साक्षी महाराज ने पूछा- बम धमाके दाऊद ने नहीं किया तो क्या ममता ने किया? एसटी हसन को भी दिया जवाब

सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन (फोटो सोर्स- आयोजक)
उन्नाव

रिटायरमेंट के एक दिन पहले मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित, चहेते ठेकेदारों को ठेका देना पड़ा महंगा

जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

मौसम विभाग की चेतावनी: 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मूसलाधार बारिश, IMD alert

मौसम विभाग नचारी किया अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.