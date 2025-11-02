Public holidays: 5 नवंबर को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, बैंक अदालत में अवकाश; 24 नवंबर भी बंद

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका के अनुसार बुधवार को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी रहेगी। इस दिन सभी सरकारी स्कूल, विद्यालय, बेसिक शिक्षा परिषद से नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय, और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश रहेगा। जबकि 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। ‌इस दिन भी सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी।