Public holidays: 5 नवंबर को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, बैंक अदालत में अवकाश; 24 नवंबर भी बंद

Public holidays नवंबर महीने में सरकारी संस्थानों में कई छुट्टियां हो रही है। इस महीने कई महत्वपूर्ण त्यौहार भी पड़ रहे हैं। जिसमें सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक, अदालत में छुट्टी घोषित की गई है। नवंबर महीने में गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है।इन छुट्टियों में वह छुट्टी भी शामिल है। जिसका लाभ रविवार होने के कारण कर्मचारियों को नहीं मिला था।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला प्रशासन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। विकास भवन में भी अवकाश रहेगा। जबकि 16 नवंबर को वीरांगना उदा देवी शहीद दिवस का अवकाश है। 16 नवंबर का अवकाश निर्बंधित अवकाश की श्रेणी में आता है। जबकि 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस की छुट्टी रहेगी।
बैंक यूनियंस से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 5 नवंबर बुधवार सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी। बुधवार को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की भी छुट्टी रहेगी। जिसके लिए जिला प्रशासन लगता तैयारी कर रहा है। घाट की साफ-सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चौकस इंतजाम किए जा रहे हैं।
5 नवंबर को अदालतों में भी छुट्टी रहेगी। प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय के अवकाश कैलेंडर के अनुसार 5 नवंबर को जनपद न्यायालय तथा न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन पुरवा, सफीपुर, ग्राम न्यायालय हसनगंज, बीघापुर स्थित समस्त सभी न्यायालय बंद रहेंगे। यह छुट्टी रविवार को पड़ने वाली सार्वजनिक अवकाश की जगह दी गई है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका के अनुसार बुधवार को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी रहेगी। इस दिन सभी सरकारी स्कूल, विद्यालय, बेसिक शिक्षा परिषद से नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय, और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश रहेगा। जबकि 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। इस दिन भी सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी।
