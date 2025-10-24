गजब: बहन की हत्या सगे भाई ने की, आरोप पड़ोसी पर लगाया, पुलिस की जांच में खुलासा, हुआ गिरफ्तार

Unnao murder उन्नाव पुलिस में युवती की हत्या का खुलासा करते हुए उसके सगे भाई को गिरफ्तार किया है। जिसने धारदार हथियार से इसलिए हत्या कर दी कि वह एक लड़के से बातचीत करती थी। जो घर वालों को पसंद नहीं था। नाराज भाई ने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी। जबकि मृतका की चाची ने पड़ोस में रहने वाले लड़के को नामजद कराया था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ और भाई गिरफ्तार कर लिया गया। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का है।