गजब: बहन की हत्या सगे भाई ने की, आरोप पड़ोसी पर लगाया, पुलिस की जांच में खुलासा, हुआ गिरफ्तार

Unnao murder उन्नाव पुलिस में युवती की हत्या का खुलासा करते हुए उसके सगे भाई को गिरफ्तार किया है। जिसने धारदार हथियार से इसलिए हत्या कर दी कि वह एक लड़के से बातचीत करती थी। जो घर वालों को पसंद नहीं था। नाराज भाई ने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी। जबकि मृतका की चाची ने पड़ोस में रहने वाले लड़के को नामजद कराया था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ और भाई गिरफ्तार कर लिया गया। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के चिंगर पुरवा मजरा लहरापूरा निवासी रेखा पत्नी सुरेंद्र ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव का रहने वाला राजेश पुत्र गुड्डू में चाकू मार कर उसकी भतीजे की हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजेश पुत्र गुड्डू को निवासी चिंगर पुरवा मजरा लहरापूरा
बांगरमऊ को गिरफ्तार कर लिया। बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने बताया कि जांच में जानकारी हुई कि मृतका पड़ोस में रहने वाले लड़के से बात किया करती थी। जो मृतका के भाई अंकित को अच्छा नहीं लगता था। उसने ग्राम प्रधान के बाडा में चाकू मार कर अपनी बहन की हत्या कर दी। रेखा ने अंकित को बचाने के लिए राजेश को आरोपी बना दिया।
पुलिस ने विवेचना के बाद अंकित को चिंगर पुरवा मजरा लहरापूरा सुल्तानपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। जिसके निशान देही पर आला कत्ल चाकू, अभियुक्त का पहना हुआ शर्ट और बनियान जूता भी बरामद कर लिया गया। जिसमें खून लगा हुआ था। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत सिंहउप निरीक्षक सतीश चंद्र द्विवेदी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।
