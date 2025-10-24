Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

गजब: बहन की हत्या सगे भाई ने की, आरोप पड़ोसी पर लगाया, पुलिस की जांच में खुलासा, हुआ गिरफ्तार

Unnao crime उन्नाव में एक भाई ने अपनी सगी बहन की इसलिए हत्या कर दी कि वह पड़ोस के लड़के से बातचीत करती थी। उसकी चाची ने भतीजे को बचाने के लिए पड़ोसी युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 24, 2025

पुलिस अधीक्षक (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया

Unnao murder उन्नाव पुलिस में युवती की हत्या का खुलासा करते हुए उसके सगे भाई को गिरफ्तार किया है। जिसने धारदार हथियार से इसलिए हत्या कर दी कि वह एक लड़के से बातचीत करती थी। जो घर वालों को पसंद नहीं था। नाराज भाई ने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी। जबकि मृतका की चाची ने पड़ोस में रहने वाले लड़के को नामजद कराया था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ और भाई गिरफ्तार कर लिया गया। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का है।

आरोपी को बचाने के लिए पड़ोसी को किया नामजद

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के चिंगर पुरवा मजरा लहरापूरा निवासी रेखा पत्नी सुरेंद्र ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव का रहने वाला राजेश पुत्र गुड्डू में चाकू मार कर उसकी भतीजे की हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजेश पुत्र गुड्डू को निवासी चिंगर पुरवा मजरा लहरापूरा

क्या कहती है बांगरमऊ कोतवाली पुलिस?

बांगरमऊ को गिरफ्तार कर लिया। बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने बताया कि जांच में जानकारी हुई कि मृतका पड़ोस में रहने वाले लड़के से बात किया करती थी। जो मृतका के भाई अंकित को अच्छा नहीं लगता था। उसने ग्राम प्रधान के बाडा में चाकू मार कर अपनी बहन की हत्या कर दी। रेखा ने अंकित को बचाने के लिए राजेश को आरोपी बना दिया।‌

पुलिस विवेचना में हुआ खुलासा

पुलिस ने विवेचना के बाद अंकित को चिंगर पुरवा मजरा लहरापूरा सुल्तानपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। जिसके निशान देही पर आला कत्ल चाकू, अभियुक्त का पहना हुआ शर्ट और बनियान जूता भी बरामद कर लिया गया। जिसमें खून लगा हुआ था। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत सिंहउप निरीक्षक सतीश चंद्र द्विवेदी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

24 Oct 2025 10:33 pm

