उन्नाव

उन्नाव में सगे साले ने अपने जीजा को खंभे में बांधकर पीटा, हुई मौत, चार पर मुकदमा

Unnao murder उन्नाव में युवक ने अपने जीजा को ईंट के खंभे में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 06, 2025

उन्नाव में एट के खंभे में बांधकर पिटाई (फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव पुलिस)

फोटो सोर्स- 'X' उन्नाव पुलिस

Unnao murder उन्नाव में एक युवक ने अपने जीजा को धोखे से घर में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। इसमें घर वालों का भी साथ मिला। बताया जाता है कि युवक ने अपने जीजा को खंभे में बांधकर पिटाई की है। इस दौरान वह बेहोश हो गया। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर घायल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मृतक पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं। घटना अचलगंज थाना क्षेत्र की है।

अचलगंज थाना क्षेत्र की घटना

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ौरा गांव निवासी रामलाल उर्फ नरेंद्र की हत्या कर दी गई। बताया गया कि गंगा राम ने रामलाल को धोखे से बुलाया और खंबे में बांधकर लाठी-डंडों से जमकर पिटाई कर दी। जिससे रामलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव वालों ने बीच बचाव कर रामलाल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

धोखे से बुलाकर की पिटाई

ग्रामीणों ने बताया कि नरेंद्र का साले की पत्नी से अफेयर चल रहा था। जिसको लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव था। इसी क्रम में गंगाराम ने धोखे से नरेंद्र को घर बुलाया और उसे खंभे में बांध दिया और लाठी-डंडों से पिटाई कर दी।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी?

थाना प्रभारी अचलगंज राजेश पाठक ने बताया कि पत्नी की तहरीर पर गंगाराम, पत्नी बालेश्वरी, कमलेश और नीलम के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्षेत्राधिकारी बीघापुर मधु नाथ मिश्रा ने बताया कि लाला उर्फ नरेंद्र उर्फ रामलाल निवासी बड़ौरा थाना अचलगंज को उसके सगे साले गंगा राम पुत्र बद्री, परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी नन्हा देवी ने थाना में तहरीर देकर यह जानकारी दी है। मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

Published on:

06 Nov 2025 11:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में सगे साले ने अपने जीजा को खंभे में बांधकर पीटा, हुई मौत, चार पर मुकदमा

