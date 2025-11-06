उन्नाव में सगे साले ने अपने जीजा को खंभे में बांधकर पीटा, हुई मौत, चार पर मुकदमा

Unnao murder उन्नाव में एक युवक ने अपने जीजा को धोखे से घर में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। इसमें घर वालों का भी साथ मिला। बताया जाता है कि युवक ने अपने जीजा को खंभे में बांधकर पिटाई की है। इस दौरान वह बेहोश हो गया। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर घायल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मृतक पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं। घटना अचलगंज थाना क्षेत्र की है।