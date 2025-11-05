कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले- कांग्रेस ने अनुसूचित जाति से हटा पिछड़ी में डाला, फोटो खिंचवाने से नहीं होगा भला



Cabinet Minister Sanjay Nishad said about Congress उन्नाव पहुंचे मत्स्य पालन मंत्री और निर्बल भारतीय शोषित समाज हमारा दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने विपक्ष को आइना दिखाया। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और आरजेडी निषाद समाज के लिए जो कुछ कहती हैं, उसका उल्टा करती है। पिछले 70 सालों से निषाद समाज को अनपढ़ गंवार रखा गया। झंडा उठाने और दंड खाने के लिए अपने साथ रखा गया है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति से हटकर पिछड़ी में क्यों डाल दिया? Prime Minister Narendra Modi को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ही है जो समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रही है।