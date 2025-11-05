Patrika LogoSwitch to English

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले- कांग्रेस ने अनुसूचित जाति से हटा पिछड़ी में डाला, फोटो खिंचवाने से नहीं होगा भला

Cabinet Minister Sanjay Nishad said about Congress उन्नाव पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस ने निषाद समाज का बहुत नुकसान किया है। अब मछली पकड़ने और फोटो खिंचाने से उनका भला नहीं होगा।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Nov 05, 2025

कार्यक्रम को संबोधित करते निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद (फोटो सोर्स- निषाद पार्टी)

Cabinet Minister Sanjay Nishad said about Congress उन्नाव पहुंचे मत्स्य पालन मंत्री और निर्बल भारतीय शोषित समाज हमारा दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने विपक्ष को आइना दिखाया। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और आरजेडी निषाद समाज के लिए जो कुछ कहती हैं, उसका उल्टा करती है। पिछले 70 सालों से निषाद समाज को अनपढ़ गंवार रखा गया। झंडा उठाने और दंड खाने के लिए अपने साथ रखा गया है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति से हटकर पिछड़ी में क्यों डाल दिया? Prime Minister Narendra Modi को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ही है जो समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रही है।

70 साल से गंवार रखा

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि इनको अनपढ़ का गंवार रखा गया, अंग्रेजी पढ़ने नहीं दिया गया। यह कांग्रेस की देन है जो यह सब रो रहे हैं। जब हम लोगों का नाम अनुसूचित जाति में था तो कांग्रेस ने पिछड़े में क्यों डाला दिया? वैज्ञानिक पी. रामचंद्र राव और राजीव गांधी के बीच तीन बार मीटिंग हुई। जिसमें उन्होंने कहा था कि मछुआरों की दशा बहुत खराब है। उन्हें संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इनको अनुसूचित जाति से हटाकर कर कूड़ेदान में डाल दिया।

मछली पकड़ने और फोटो खिंचाने से नहीं होगा भला

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के मछली पकड़ने से इनका भला नहीं होने वाला है। इनके लिए आवाज़ उठाएं और कहें कि हम आएंगे तो इनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करेंगे, सूचीबद्ध करेंगे। सत्ता में आने के बाद हम इनके लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उन्होंने कटाक्ष किया कि मछली पकड़ने और फोटो खींचने से इनका भला नहीं होगा। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि निषाद समाज 70 साल से उठाते थे झंडा, खाते थे डंडा और चल रहा है कांग्रेसियों का धंधा। लेकिन निषाद समाज समझदार हो गया है। वह जानता है कि उनका भला कहां है?

विपक्ष एक दूसरे को उखाड़ने की बात करती है

उन्होंने कहा कि विपक्ष एक दूसरे को उखाड़ने की बात करते हैं और अंत में खुद ही उखड़ जाते हैं। जबकि केंद्र और राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने पहले की भांति अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है।

बीजेपी के कार्यों को गिनाया

भाजपा के कार्यों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया। इसके साथ ही निषाद राज किला को बनाकर बताया कि भाजपा जो कहती है वह करती है। इसके साथ ही 10% आरक्षण सवर्णों और 33% आरक्षण महिलाओं को मिला।

चुनाव आयोग से परेशानी है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं

चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टी की टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में काम कर रही है। उस पर टिप्पणी करना लोकतंत्र के लिए अनुचित है। यदि कोई परेशानी है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है।

