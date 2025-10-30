रिटायरमेंट के एक दिन पहले मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित, चहेते ठेकेदारों को ठेका देना पड़ा महंगा

Chief Veterinary Officer suspended उन्नाव के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. महावीर सिंह को राज्यपाल के आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उन्हें मुख्यालय पशुपालन विभाग, लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने यह आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशु चिकित्सालयों के मरम्मतीकरण और सौंदर्यीकरण का ठेका अपने चहेते ठेकेदारों को देकर घोर अनियमिताएं की हैं। इसके साथ ही संबंधित पशु चिकित्सालयों के पशु चिकित्सकों से कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र लिए बिना पूरा भुगतान कर दिया गया है।‌ महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह कल 31 अक्टूबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के एक दिन पहले उन्हें निलंबित किया गया है।