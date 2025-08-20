Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

उन्नाव में ट्रक और टैंकर की आमने-सामने टक्कर, धू-धू कर जले दोनों वाहन, तीन की जिंदा जलकर मौत

Three burnt alive उन्नाव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में डीसीएम और ट्रक चालक सहित तीन की जलकर मौत हो गई। जबकि एक खलासी घायल है। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि दोनों वहां आज की चपेट में आ गई। ‌

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 20, 2025

उन्नाव रोड दुर्घटना (फोटो सोर्स- 'X' unnao police वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' unnao police वीडियो ग्रैब

Three burnt alive उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जिसमे ट्रक और डीसीएम की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और देखते-देखते धू-धू कर जलने लगा। इसके पहले की राहत-बचाव कार्य चलाया जाता। दोनों वाहनों के चालक और एक वाहन का परिचालक पूरी तरह जल गए। जबकि एक परिचालक ने कूद कर अपनी जान बचा ली। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने बताया कि दोनों वाहनों को सड़क से हटा दिया गया है। यातायात बहाल है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।

डीसीएम में केमिकल लदा था

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मरी कंपनी मोड़ के पास डीसीएम और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धमाके साथ आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। लेकिन डीसीएम चालक महिपाल निवासी मुजफ्फरनगर, डंपर चालक पवन यादव और खलासी सुमित की जलकर मौत हो गई। जबकि सोनू को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

क्या कहते हैं एएसपी?

डीसीएम के कंटेनर में केमिकल भरा हुआ था। जिससे आग और भी विकराल हो गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाइड्रा से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटा दिया गया है। जिससे कि यातायात बहाल है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Updated on:

20 Aug 2025 03:22 pm

Published on:

20 Aug 2025 03:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में ट्रक और टैंकर की आमने-सामने टक्कर, धू-धू कर जले दोनों वाहन, तीन की जिंदा जलकर मौत

