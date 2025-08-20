उन्नाव में ट्रक और टैंकर की आमने-सामने टक्कर, धू-धू कर जले दोनों वाहन, तीन की जिंदा जलकर मौत

Three burnt alive उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जिसमे ट्रक और डीसीएम की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और देखते-देखते धू-धू कर जलने लगा। इसके पहले की राहत-बचाव कार्य चलाया जाता। दोनों वाहनों के चालक और एक वाहन का परिचालक पूरी तरह जल गए। जबकि एक परिचालक ने कूद कर अपनी जान बचा ली। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने बताया कि दोनों वाहनों को सड़क से हटा दिया गया है। यातायात बहाल है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।