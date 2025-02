Constable died दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में सिपाही की दर्दनाक मौत, मुरादाबाद का रहने वाला

उन्नाव•Feb 20, 2025 / 09:02 am• Narendra Awasthi

Constable died in collision between two bikes उन्नाव में दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर में एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय कांस्टेबल ड्यूटी पर जा रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कांस्टेबल मौके पर गिर पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में शौक की लहर दौड़ गई। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना बारासगवर थाना क्षेत्र का है।