खुलासा: 2 करोड़ की 13 कार बरामद, पांच अभियुक्त गिरफ्तार, लग्जरी कार भी शामिल

Disclosure: 13 cars worth Rs 2 crore recovered, उन्नाव पुलिस को वाहन चोरों को पकड़ने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस ने पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 2 करोड़ रुपए कीमत की 13 चार पहिया गाड़ी बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह सफलता मिली है। पकड़े गए सभी अभियुक्त गंगा घाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर वाहन स्वामियों की कार्य किराए पर लेते थे और उन्हें सस्ते दामों पर एग्रीमेंट के आधार पर बेच देते थे। इस प्रक्रिया में कई स्तर पर धोखाधड़ी के कार्य होते थे। मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त ने त्रिलोचना लीगेसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बना रखी थी। जो चार पहिया गाड़ी किराए पर लेते थे। वाहन स्वामी को लालच देते थे कि 20 से 50 हजार रुपए महीना किराया मिलेगा। इन गाड़ियों को किराए पर लेकर सस्ते दामों पर बेच देते थे।
एसपी ने बताया कि किराए पर ली गई गाड़ियों को एग्रीमेंट के आधार पर बेचा जाता था। इस प्रकार कुल 13 गाड़ियों को बेचा गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के बैंक डिटेल में ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। इसके साथ ही कुछ एग्रीमेंट भी बरामद हुआ है। कुछ और गाड़ियों की भी बरामद की होनी है। इस संबंध में एक वाहन स्वामी ने गंगा घाट थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अतिरिक्त उन्नाव में कोई अन्य मुकदमा दर्ज नहीं है। दूसरे जिलों के थानों से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले 6 महीने से कार्य कर रहे हैं। इनके अन्य साथियों के विषय में भी पूछताछ की जाएगी। बरामद की गई गाड़ियों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। इसका कंपनी का ऑफिस लखनऊ में बनाया गया था। लेकिन रहने वाले सभी उन्नाव के ही हैं और यहां पर भी कार बेचा जाता था। बरामद गाड़ियों में लखनऊ की भी गाड़ी शामिल है।
पकड़े गए अभियुक्तों में शिवा गुप्ता (30) पुत्र स्व. राजेन्द्र गुप्ता निवासी ऋषिनगर, गंगाघाट, रितिक पाल (23) पुत्र दिनेश पाल निवासी मोहल्ला प्रेमनगर थाना गंगाघाट, प्रसून सैनी (20)पुत्र संजय कुमार सैनी निवासी पोनी रोड इन्द्रानगर थाना गंगाघाट, रीसू गौतम (23) पुत्र श्रवण कुमार निवासी प्रेम नगर गंगाघाट, गौरव गौतम (24) पुत्र श्रवण कुमार निवासी प्रेमनगर गंगाघाट शामिल हैं।
बरामद की गई गाड़ियों में UP32JX 5911 (BREZZA) प्रीमियम सिल्वर कलर, UP32MC 7510 (VENUE) सफेद कलर, UP78DV 1234 इको स्पोर्ट सफेद रंग, UP65CF 1213 (XUV) 500 सफेद कलर, UP32KK 1177 (आई10) सफेद कलर, UP32PV 4301 डिजायर सफेद कलर, UP32NW 8355 (BREZZA) सफेद कलर, UP32JK 5670 टाटा टियागो सफेद कलर, UP32QU 4521 डिजायर सफेद कलर, UP32GT 4641 सियाज पीला रंग, UP32QU 4365 बलेनो ग्रे कलर, UP 32 MR 3129 औरा सिल्वर कलर, UP32NS 0001 शामिल है। 6 मोबाइल और 3040 रुपए नकद बरामद हुआ है।
प्रभारी निरीक्षक गंगाघाट प्रमोद कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, उप निरीक्षक गजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह चौहान, एसओजी टीम से प्रभारी स्वाट टीम जय प्रकाश यादव, उप निरीक्षक ज्ञान सिंह और सर्विलांस टीम से प्रभारी सर्विलांस सेल विनोद सिंह सहित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल थे।