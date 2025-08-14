Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

खुलासा: 2 करोड़ की 13 कार बरामद, पांच अभियुक्त गिरफ्तार, लग्जरी कार भी शामिल

Disclosure: 13 cars worth Rs 2 crore recovered, उन्नाव में पुलिस ने 13 लग्जरी कारों को बरामद किया है। जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसपी ने घटना का खुलासा किया है। पकड़े गए अभियुक्त वाहन को किराए पर लेकर सस्ते दाम को पर बेच देते थे।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 14, 2025

बरामद वाहन (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

Disclosure: 13 cars worth Rs 2 crore recovered, उन्नाव पुलिस को वाहन चोरों को पकड़ने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस ने पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 2 करोड़ रुपए कीमत की 13 चार पहिया गाड़ी बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह सफलता मिली है। पकड़े गए सभी अभियुक्त गंगा घाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर वाहन स्वामियों की कार्य किराए पर लेते थे और उन्हें सस्ते दामों पर एग्रीमेंट के आधार पर बेच देते थे। इस प्रक्रिया में कई स्तर पर धोखाधड़ी के कार्य होते थे। मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र का है।

किराए पर लेकर करते थे धोखाधड़ी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त ने त्रिलोचना लीगेसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बना रखी थी। जो चार पहिया गाड़ी किराए पर लेते थे। वाहन स्वामी को लालच देते थे कि 20 से 50 हजार रुपए महीना किराया मिलेगा। इन गाड़ियों को किराए पर लेकर सस्ते दामों पर बेच देते थे।

ये भी पढ़ें

महिला पीएसी वाहिनियों सहित अन्य सुरक्षा बलों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, देखें नोटिफिकेशन
लखनऊ
उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती (फोटो सोर्स- y वीडियो ग्रैब)

रजिस्ट्रेशन नहीं एग्रीमेंट पर बेचते थे गाड़ी

एसपी ने बताया कि किराए पर ली गई गाड़ियों को एग्रीमेंट के आधार पर बेचा जाता था। इस प्रकार कुल 13 गाड़ियों को बेचा गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के बैंक डिटेल में ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। इसके साथ ही कुछ एग्रीमेंट भी बरामद हुआ है। कुछ और गाड़ियों की भी बरामद की होनी है। इस संबंध में एक वाहन स्वामी ने गंगा घाट थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अतिरिक्त उन्नाव में कोई अन्य मुकदमा दर्ज नहीं है। दूसरे जिलों के थानों से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

लखनऊ में बनाया ऑफिस

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले 6 महीने से कार्य कर रहे हैं। इनके अन्य साथियों के विषय में भी पूछताछ की जाएगी। बरामद की गई गाड़ियों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। इसका कंपनी का ऑफिस लखनऊ में बनाया गया था। लेकिन रहने वाले सभी उन्नाव के ही हैं और यहां पर भी कार बेचा जाता था। बरामद गाड़ियों में लखनऊ की भी गाड़ी शामिल है। ‌

पकड़े गए अभियुक्तों के नाम

पकड़े गए अभियुक्तों में शिवा गुप्ता (30) पुत्र स्व. राजेन्द्र गुप्ता निवासी ऋषिनगर, गंगाघाट, रितिक पाल (23) पुत्र दिनेश पाल निवासी मोहल्ला प्रेमनगर थाना गंगाघाट, प्रसून सैनी (20)पुत्र संजय कुमार सैनी निवासी पोनी रोड इन्द्रानगर थाना गंगाघाट, रीसू गौतम (23) पुत्र श्रवण कुमार निवासी प्रेम नगर गंगाघाट, गौरव गौतम (24) पुत्र श्रवण कुमार निवासी प्रेमनगर गंगाघाट शामिल हैं।

इन गाड़ियों की बरामदगी हुई

बरामद की गई गाड़ियों में UP32JX 5911 (BREZZA) प्रीमियम सिल्वर कलर, UP32MC 7510 (VENUE) सफेद कलर, UP78DV 1234 इको स्पोर्ट सफेद रंग, UP65CF 1213 (XUV) 500 सफेद कलर, UP32KK 1177 (आई10) सफेद कलर, UP32PV 4301 डिजायर सफेद कलर, UP32NW 8355 (BREZZA) सफेद कलर, UP32JK 5670 टाटा टियागो सफेद कलर, UP32QU 4521 डिजायर सफेद कलर, UP32GT 4641 सियाज पीला रंग, UP32QU 4365 बलेनो ग्रे कलर, UP 32 MR 3129 औरा सिल्वर कलर, UP32NS 0001 शामिल है। 6 मोबाइल और 3040 रुपए नकद बरामद हुआ है।



गिरफ्तार करने वाली टीम

प्रभारी निरीक्षक गंगाघाट प्रमोद कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, उप निरीक्षक गजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह चौहान, एसओजी टीम से प्रभारी स्वाट टीम जय प्रकाश यादव, उप निरीक्षक ज्ञान सिंह और सर्विलांस टीम से प्रभारी सर्विलांस सेल विनोद सिंह सहित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल थे। ‌

ये भी पढ़ें

वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की पांचवीं घटना: सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश
रायबरेली
वंदे भारत पर पत्थर बाजी (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2025 08:37 pm

Published on:

14 Aug 2025 08:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / खुलासा: 2 करोड़ की 13 कार बरामद, पांच अभियुक्त गिरफ्तार, लग्जरी कार भी शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.