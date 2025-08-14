खुलासा: 2 करोड़ की 13 कार बरामद, पांच अभियुक्त गिरफ्तार, लग्जरी कार भी शामिल

Disclosure: 13 cars worth Rs 2 crore recovered, उन्नाव पुलिस को वाहन चोरों को पकड़ने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस ने पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 2 करोड़ रुपए कीमत की 13 चार पहिया गाड़ी बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह सफलता मिली है। पकड़े गए सभी अभियुक्त गंगा घाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर वाहन स्वामियों की कार्य किराए पर लेते थे और उन्हें सस्ते दामों पर एग्रीमेंट के आधार पर बेच देते थे। इस प्रक्रिया में कई स्तर पर धोखाधड़ी के कार्य होते थे। मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र का है।