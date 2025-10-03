Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

जिला अस्पताल में हंगामा: तेज रफ्तार इको स्पोर्ट्स कार की टक्कर से बच्ची की दर्दनाक मौत, पहुंचे आला अधिकारी

Unnao District hospital uproar उन्नाव जिला अस्पताल में डेढ़ साल की बच्ची की मौत से जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंच स्थिति को संभाला।

2 min read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 03, 2025

मृतक परिजनों को समझाती पुलिस (फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

Unnao District hospital uproar उन्नाव में तेज रफ्तार कार की टक्कर से डेढ़ वर्ष की मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने कार्रवाई को लेकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय कोतवाली पुलिस पहुंच गई। एसडीएम और क्षेत्राधिकारी नगर भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मृतक परिजनों को ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कड़ी मशक्कत के बाद आकोर्षित परिजन माने। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना अचलगंज थाना क्षेत्र की है।

तेज रफ्तार से निकली कार

उत्तर प्रदेश के अचलगंज थाना क्षेत्र के चौसंधा गांव में डेढ़ वर्षीय चाहत घर के बाहर कोल्डड्रिंक लिए खड़ी थी। इसी दौरान ईको स्पोर्ट्स कार तेज स्पीड में निकली और उसने चाहत को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती की चाहत गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसे जिला अस्पताल लाया गया। लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

एक बच्ची नाले में कूद बचाई जान

मृतक बच्ची के मामा सौरभ ने बताया कि पतली गली से 50 की स्पीड में गाड़ी लेकर निकला। सबसे पहले एक बच्ची को टक्कर मारी। दूसरे को भी टक्कर मार देता। लेकिन वह नाले में कूद गई। जिससे वह बच गई। बाद में युवक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। ‌ उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है।

गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई

मृतक परिजनों के धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए। एसडीएम ने बताया कि चौसंधा गांव में वाहन की टक्कर से डेढ़ साल की किशोरी की मौत हो गई है। परिजनों ने जिला अस्पताल में शव को रखकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाये। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी के गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 04:16 pm

Published on:

03 Oct 2025 04:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / जिला अस्पताल में हंगामा: तेज रफ्तार इको स्पोर्ट्स कार की टक्कर से बच्ची की दर्दनाक मौत, पहुंचे आला अधिकारी

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

