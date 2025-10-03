जिला अस्पताल में हंगामा: तेज रफ्तार इको स्पोर्ट्स कार की टक्कर से बच्ची की दर्दनाक मौत, पहुंचे आला अधिकारी

Unnao District hospital uproar उन्नाव में तेज रफ्तार कार की टक्कर से डेढ़ वर्ष की मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने कार्रवाई को लेकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय कोतवाली पुलिस पहुंच गई। एसडीएम और क्षेत्राधिकारी नगर भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मृतक परिजनों को ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कड़ी मशक्कत के बाद आकोर्षित परिजन माने। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना अचलगंज थाना क्षेत्र की है।