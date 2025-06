पिता ने सल्फास की टिकिया को कोल्ड ड्रिंक में मिला तीन वर्ष के बेटे और छह माह की बेटी को पिलाया, जानें घटनाक्रम

Father killed his three year son and six month daughter उन्नाव में पिता ने सल्फास की टिकिया को कोल्ड ड्रिंक में मिला तीन वर्ष के बेटे और छह माह की बेटी को पिला दिया। जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई।‌ एसपी ने घटना का खुलासा किया।