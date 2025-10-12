Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

24 नवंबर को शादी, फोन पर होने लगी बातचीत, युवती ने मंगेतर और उसके भाई पर कराया बैड टच का मुकदमा

Unnao crime news उन्नाव में युवती ने अपने होने वाले पति और उसके भाई के ऊपर बेड टच का मुकदमा दर्ज कराया है। युवती ने बताया कि स्टेशन पर मिलने को बुलाया था। जहां उसके साथ हरकत की गई।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 12, 2025

युवती ने कराया मंगेतर पर मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Unnao crime news उन्नाव में शादी से पहले मंगेतर को बैड टच करना महंगा पड़ गया। जब मिलने के लिए बुलाई गई युवती के कंधे में रखा हाथ धीरे-धीरे हाथ इधर-उधर भी जाने लगा। जिसका युवती ने विरोध किया। लेकिन मंगेतर नहीं माना। जिसके साथ उसका चचेरा भाई भी आया हुआ था। दोनों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। युवती ने बताया कि किसी तरह भाग कर घर पहुंची। घटना की जानकारी मां को घटना जानकारी दी। युवती की तहरीर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर रही है। युवती की शादी अगले महीना 24 नवंबर को होनी थी। घटना बीघापुर थाना क्षेत्र की है।

स्टेशन पर मुलाकात को बुलाया

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती की शादी रायबरेली जिले की लालगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले वाले युवक के साथ तय हुई थी। शादी तय होने के बाद फोन नंबर का आधार प्रदान हुआ और बातचीत होने लगी। मंगेतर ने बीते 18 अगस्त को बीघापुर स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। जिसके साथ उसका चचेरा भाई भी आया हुआ था। दोनों युवती को लेकर एक किनारे चले गए। जहां बातें होने लगी।

बैड टच का विरोध करने पर की गई है अभद्रता

युवती के अनुसार इसी बीच मंगेतर में कंधे पर हाथ रख दिया। बातें करने लगा। धीरे-धीरे हाथ कमर पर भी पहुंच गया। उसने इसका विरोध किया तो साथ अभद्रता की गई, जबरदस्ती करने लगे। युवती के अनुसार किसी तरह वहां से बचकर अपने घर पहुंची। मां को घटना की जानकारी दी। थाना में तहरीर देकर दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। बीघापुर थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ‌

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

