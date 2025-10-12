24 नवंबर को शादी, फोन पर होने लगी बातचीत, युवती ने मंगेतर और उसके भाई पर कराया बैड टच का मुकदमा

Unnao crime news उन्नाव में शादी से पहले मंगेतर को बैड टच करना महंगा पड़ गया। जब मिलने के लिए बुलाई गई युवती के कंधे में रखा हाथ धीरे-धीरे हाथ इधर-उधर भी जाने लगा। जिसका युवती ने विरोध किया। लेकिन मंगेतर नहीं माना। जिसके साथ उसका चचेरा भाई भी आया हुआ था। दोनों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। युवती ने बताया कि किसी तरह भाग कर घर पहुंची। घटना की जानकारी मां को घटना जानकारी दी। युवती की तहरीर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर रही है। युवती की शादी अगले महीना 24 नवंबर को होनी थी। घटना बीघापुर थाना क्षेत्र की है।