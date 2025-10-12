24 नवंबर को शादी, फोन पर होने लगी बातचीत, युवती ने मंगेतर और उसके भाई पर कराया बैड टच का मुकदमा

फोटो सोर्स- पत्रिका
Unnao crime news उन्नाव में शादी से पहले मंगेतर को बैड टच करना महंगा पड़ गया। जब मिलने के लिए बुलाई गई युवती के कंधे में रखा हाथ धीरे-धीरे हाथ इधर-उधर भी जाने लगा। जिसका युवती ने विरोध किया। लेकिन मंगेतर नहीं माना। जिसके साथ उसका चचेरा भाई भी आया हुआ था। दोनों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। युवती ने बताया कि किसी तरह भाग कर घर पहुंची। घटना की जानकारी मां को घटना जानकारी दी। युवती की तहरीर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर रही है। युवती की शादी अगले महीना 24 नवंबर को होनी थी। घटना बीघापुर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती की शादी रायबरेली जिले की लालगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले वाले युवक के साथ तय हुई थी। शादी तय होने के बाद फोन नंबर का आधार प्रदान हुआ और बातचीत होने लगी। मंगेतर ने बीते 18 अगस्त को बीघापुर स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। जिसके साथ उसका चचेरा भाई भी आया हुआ था। दोनों युवती को लेकर एक किनारे चले गए। जहां बातें होने लगी।
युवती के अनुसार इसी बीच मंगेतर में कंधे पर हाथ रख दिया। बातें करने लगा। धीरे-धीरे हाथ कमर पर भी पहुंच गया। उसने इसका विरोध किया तो साथ अभद्रता की गई, जबरदस्ती करने लगे। युवती के अनुसार किसी तरह वहां से बचकर अपने घर पहुंची। मां को घटना की जानकारी दी। थाना में तहरीर देकर दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। बीघापुर थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग