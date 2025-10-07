चार लड़कियों के गायब होने की खबर से मचा हड़कंप, घर से निकली रुपए लेने के लिए, बरामद

Unnao उन्नाव में चार लड़कियां घर से ग्राहक सेवा केंद्र से पैसे निकालने के लिए निकली थी। फिर लौट करके वापस नहीं आई। घर वालों ने खोज भी किया। लोगों से पूछताछ की। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इस संबंध में उन्होंने थाना में शिकायती पत्र देकर खोजने की मांग की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तलाश शुरू की। चारों लड़कियों को बरामद कर लिया। इसके बाद घर वालों ने भी राहत की सांस ली। लड़कियां सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र का है।