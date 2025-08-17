गंगा चेतावनी बिंदु के 30 सेंटीमीटर ऊपर, हरिद्वार बैराज से 128227, नरोरा बैराज से 139602 क्यूसेक पानी छोड़ा गया

Ganga 30 cm above warning point उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार बैराज से 128 227 क्यूसेक पानी छोड़ गया है जबकि नरोरा बैराज से 139 602 कि उसे पानी डिस्चार्ज किया गया है जिसके कारण गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के ऊपर पहुंच गया है जबकि कानपुर में में भी गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 71 सेंटीमीटर ऊपर है। ‌ गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए उन्नाव जिला प्रशासन सतर्क है। आज जिलाधिकारी के साथ सदर विधायक पंकज गुप्ता स्टीमर से गंगा के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण कर रहे हैं। गंगा कटरी के क्षेत्र में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है।