Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

गंगा चेतावनी बिंदु के 30 सेंटीमीटर ऊपर, हरिद्वार बैराज से 128227, नरोरा बैराज से 139602 क्यूसेक पानी छोड़ा गया

Ganga 30 cm above warning point उन्नाव में बाढ़ की स्थिति गंभीर होते जा रही है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के ऊपर बह रहा है। सदर विधायक ने जिलाधिकारी के साथ स्टीमर से क्षेत्र का निरीक्षण किया।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 17, 2025

गंगा का जलस्तर बढ़ा, कटरी क्षेत्र में घुसा (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब )
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

Ganga 30 cm above warning point उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार बैराज से 128 227 क्यूसेक पानी छोड़ गया है जबकि नरोरा बैराज से 139 602 कि उसे पानी डिस्चार्ज किया गया है जिसके कारण गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के ऊपर पहुंच गया है जबकि कानपुर में में भी गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 71 सेंटीमीटर ऊपर है। ‌ गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए उन्नाव जिला प्रशासन सतर्क है। आज जिलाधिकारी के साथ सदर विधायक पंकज गुप्ता स्टीमर से गंगा के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण कर रहे हैं। गंगा कटरी के क्षेत्र में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है।

ये भी पढ़ें

Kanpur Murder: 15 साल की किशोर की अपहरण के बाद हत्या, शव मिलने से मचा कोहराम
कानपुर
मृतक कुलदीप की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)

सदर कोतवाली क्षेत्र के यह गांव प्रभावित

सदर तहसील गंगादीन पुरवा, चंडी बंगला, बाबू बंगला, पनपथा, धनकूखेड़ा जाने वाले मार्ग पर करीब 4 फीट पानी भर गया है। जिससे कि गांव का संपर्क टूट गया है। नाव से आने जाने को मजबूर है। गांव के अंदर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है । जिससे लोगों को दैनिक क्रियाओं में भी समस्या आ रही है। पटियारा, जुड़ापुरवा, कोलवा, अतरी, बेनीपुरवा, महानंद पुरवा, टपरा, लालतू पुरवा, बंधन पुरवा, देवी पुरवा गांव में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। खड़ी फैसले नष्ट हो गई है।

बांगरमऊ तहसील प्रभावित गांव

बांगरमऊ तहसील के धन्ना पुरवा, भिखारी पुरवा, हरीगंज, मल्लाहन पुरवा, नया पुरवा, कुशाल पुरवा में गंगा का पानी घुस चुका है। जिससे सैकड़ो परिवारों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार ने बाल प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी गई।

ये भी पढ़ें

सांसद साक्षी महाराज बोले-56 इंच के प्रधानमंत्री झुकना नहीं जानते, अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा
उन्नाव
बातचीत करते सांसद साक्षी महाराज (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2025 02:51 pm

Published on:

17 Aug 2025 02:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / गंगा चेतावनी बिंदु के 30 सेंटीमीटर ऊपर, हरिद्वार बैराज से 128227, नरोरा बैराज से 139602 क्यूसेक पानी छोड़ा गया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.