प्रेमिका ने दिया धोखा तो आत्महत्या करने चला, मौत ने भी दिया धोखा, पुलिस पहुंच गई मौके पर, जानें फिर क्या हुआ?

Girlfriend cheated, young man attempted suicide उन्नाव में प्रेमिका से धोखा खाने के बाद 19 वर्षीय युवक फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या करने जा रहा था। लेकिन यहां पर भी उसे धोखा मिला। मौत की जगह मौके पर पुलिस पहुंच गई। जानें फिर क्या हुआ?

2 min read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 15, 2025

पुलिस पहुंची मौके पर (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया

Girlfriend cheated, young man attempted suicide उन्नाव में प्रेमिका ने बातचीत करना बंद कर दिया तो एक युवक फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या करने के लिए सोचने लगा। इस संबंध में उसने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया। जिसमें छत के पंखे में दुपट्टे का फंदा बनाकर लटकाने का प्रयास कर रहा था। युवक फांसी के फंदे पर लटकता इसके पहले ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और युवक को आत्महत्या करने से बचा लिया। लड़के के सामान्य स्थिति पर आने पर पुलिस ने काउंसलिंग की। घर वालों को भी इस संबंध में सावधान किया। युवक ने भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया। मामला बिहार थाना क्षेत्र का है।

इंस्टाग्राम में वीडियो पोस्ट किया

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के रहने वाले युवक ने इंस्टाग्राम में फांसी के फंदे पर लटकाने का एक वीडियो वायरल किया। 13 अक्टूबर की रात 8.35 पर वीडियो इंस्टाग्राम में आने के बाद मेटा कंपनी ने पुलिस महानिदेशक मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को ईमेल पर अलर्ट भेजा।‌ पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मेटा कंपनी से प्राप्त अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

16 मिनट पर पहुंची पुलिस मौके पर

मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर ने प्राप्त अलर्ट से मोबाइल नंबर प्राप्त किया और युवक की लोकेशन खोज निकाली। जो उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र का निकलकर सामने आया। इसकी जानकारी मिलते ही बिहार थाना में तैनात उप निरीक्षक में फोर्स के साथ 16 मिनट के अंदर युवक के घर पहुंच गए। घर वालों से बातचीत करते हुए युवक के कमरे में पहुंचे। जहां वह फांसी का फंदा लगाने का प्रयास कर रहा था। घर की छत नीची होने के कारण फांसी का फंदा लगाने में परेशानी हो रही थी। पुलिस कर्मियों ने बिना देर किए युवक को सुरक्षित बाहर निकाला।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी?

क्षेत्राधिकारी बीघापुर मधुप नाथ मिश्रा ने बताया कि उप निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचा लिया। तलाशी लेने पर तकिया के नीचे जहरीला पदार्थ भी मिला। इस संबंध में युवक की काउंसलिंग की गई। परिवार वालों से बातचीत किया गया। युवक ने भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन दिया है। घर वालों को भी अलर्ट किया गया है। ‌

15 Oct 2025 05:33 pm

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

