प्रेमिका ने दिया धोखा तो आत्महत्या करने चला, मौत ने भी दिया धोखा, पुलिस पहुंच गई मौके पर, जानें फिर क्या हुआ?

Girlfriend cheated, young man attempted suicide उन्नाव में प्रेमिका ने बातचीत करना बंद कर दिया तो एक युवक फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या करने के लिए सोचने लगा। इस संबंध में उसने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया। जिसमें छत के पंखे में दुपट्टे का फंदा बनाकर लटकाने का प्रयास कर रहा था। युवक फांसी के फंदे पर लटकता इसके पहले ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और युवक को आत्महत्या करने से बचा लिया। लड़के के सामान्य स्थिति पर आने पर पुलिस ने काउंसलिंग की। घर वालों को भी इस संबंध में सावधान किया। युवक ने भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया। मामला बिहार थाना क्षेत्र का है।