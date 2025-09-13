यूपी के स्कूलों में अवकाश: 17 सितंबर को विद्यालय रहेंगे बंद, जिउतिया पर्व की भी छुट्टी

Holiday in schools on 17 September उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 17 सितंबर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन बेसिक शिक्षा परिषद से नियंत्रणाधीन विद्यालय, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही जिउतिया व्रत और अहोई अष्टमी के अवसर पर महिला शिक्षिकाओं को अवकाश घोषित किया गया है। जिउतिया पर्व व्रत 14 सितंबर को पड़ रहा है। लेकिन 14 सितंबर रविवार है। इस दिन सभी स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं।