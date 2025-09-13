यूपी के स्कूलों में अवकाश: 17 सितंबर को विद्यालय रहेंगे बंद, जिउतिया पर्व की भी छुट्टी

Holiday in schools on 17 September उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 17 सितंबर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन बेसिक शिक्षा परिषद से नियंत्रणाधीन विद्यालय, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही जिउतिया व्रत और अहोई अष्टमी के अवसर पर महिला शिक्षिकाओं को अवकाश घोषित किया गया है। जिउतिया पर्व व्रत 14 सितंबर को पड़ रहा है। लेकिन 14 सितंबर रविवार है। इस दिन सभी स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है। इस दिन बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े सभी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। इस दिन कल कारखाने बंद रहते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना होती है। छोटे प्रतिष्ठानों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की जाती है।
वर्ष 2025 में जिउतिया व्रत पर्व आगामी 14 सितंबर को है इस दिन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं को विशेष रूप से अवकाश दिया जाता है। लेकिन रविवार होने के कारण वैसे ही विद्यालय बंद रहता है। यह पर्व संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए मनाया जाता है। जो निर्जला व्रत है।
उन्नाव-सफीपुर मार्ग पर कब्बाखेड़ा स्थित विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा पूजा मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। समिति की तरफ से कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस मौके पर विभिन्न स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक मंगलवार को यहां पर सुंदरकांड का पाठ होता है। 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाएगी। इस मौके पर विधायक और अन्य जनपद रीति भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।