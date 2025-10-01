खौफनाक: होमगार्ड की जिंदा जलकर मौत, पत्नी और दो बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल

Home guard burnt to death उन्नाव में होमगार्ड की आग में जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के समय देर रात ड्यूटी करके वह अपने घर आया था। जहां पंखा चालू करके सो गया। रात में जब धुएं और आग की तपिश से नींद खुली तो अपने आप को आग की लपटों से घिरा पाया। भागने की कोशिश की। लेकिन सफलता नहीं मिली। चिल्लाना शुरू किया तो लोगों ने किसी प्रकार दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। आनन-फानन सीएचसी लेकर गए। जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी और बेटियों का रो-रो कर बुरा हाल है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना पुरवा कोतवाली क्षेत्र की है।