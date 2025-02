लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हादसा: सचिवालय में तैनात दीवान, उनके दो बच्चों की मौत, पत्नी सहित आठ घायल

Lucknow Agra Expressway accident, Secretariat Diwan and his two children died लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में पिता और उनके दो बच्चों की मौत हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना सेंट्रो कार और ट्रैवलर की टक्कर में हुई है। सेंट्रो सवार आगरा से लखनऊ जबकि ट्रैवलर सवार अयोध्या दर्शन कर वापस दिल्ली आ रही थी।

उन्नाव•Feb 25, 2025 / 10:31 am• Narendra Awasthi

Lucknow Agra Expressway accident, Secretariat Diwan and his two children died उन्नाव की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह उसे समय बड़ा हादसा हो गया था। जब आगरा से लखनऊ जा रही है सेंट्रो कार डिवाइडर क्रॉस करते हुए सामने से आ रहे टेंपो ट्रैवलर से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि सेंट्रो कार के परखच्चे उड़ गए। ट्रैवलर भी अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में पिता और उनके दो बच्चों की मौत हो गई। जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। ट्रैवलर में बैठी सांवरिया भी घायल हो गई। घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 229 का है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान राघवेंद्र के रूप में हुई है। जो सचिवालय में दीवान पद पर तैनात थे।