Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

लखनऊ रोजगार महाकुंभ में प्रदेश के युवाओं को बड़ा अवसर, 50 हजार युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य

Lucknow Rojgar Maha Kumbh लखनऊ में रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 50 हजार युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए एक रोजगार संगम के नाम से पोर्टल विकसित किया गया है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Aug 19, 2025

Lucknow Rojgar Maha Kumbh लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 26 से 28 अगस्त के बीच यह मेला चलेगा। सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्र ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रोजगार महाकुंभ में 50000 युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार देने का संकल्प लिया गया है। इस संबंध में सेवा आयोजन विभाग ने rojgaarsangam.up.gov.in पोर्टल विकसित किया गया है। जिसमें नियोजकों और नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

जर्मनी, जापान के साथ आईटी क्षेत्र में जगह खाली

उत्तर प्रदेश के उन्नाव की जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्र ने बताया कि सेवायोजन विभाग जापान, जर्मनी और इजरायल जैसे देशों के लिए हेल्थ एवं होम केयरगिवर के प्लेसमेंट की रिक्तियां भी प्रदर्शित है। 26 से 28 अगस्त के बीच चलने वाले रोजगार महाकुंभ में विनिर्माण, आईटी, सेवा क्षेत्र उभरते उद्योगों को प्रशिक्षित कार्यबल भी उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें

सांसद साक्षी महाराज बोले-56 इंच के प्रधानमंत्री झुकना नहीं जानते, अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा
उन्नाव
बातचीत करते सांसद साक्षी महाराज (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

युवाओं को नई दिशा मिलेगी

सेवायोजन निदेशक नेहा प्रकाश ने बताया कि रोजगार महाकुंभ में 'एआई' प्रशिक्षण मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। जिसमें उद्योग जगत अग्रणी विशेषज्ञों के सहयोग से डिजिटल कौशल और 'एआई' संचालित नौकरी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य के स्टार्टअप नवाचार और समाधान के विषय में जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्टॉल के माध्यम से स्वरोजगार योजना की जानकारी देंगे। जिला सेवा जानकारी ने युवाओं से अपील की है कि भविष्य को नई दिशा प्रदान करने के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करायें। गोमती नगर लखनऊ में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें।

ये भी पढ़ें

कन्नौज में पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा, 10 नामजद, 20-25 अज्ञात
कन्नौज
पुलिस ने किया बल प्रयोग (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 09:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / लखनऊ रोजगार महाकुंभ में प्रदेश के युवाओं को बड़ा अवसर, 50 हजार युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.