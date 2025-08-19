लखनऊ रोजगार महाकुंभ में प्रदेश के युवाओं को बड़ा अवसर, 50 हजार युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य

सेवायोजन निदेशक नेहा प्रकाश ने बताया कि रोजगार महाकुंभ में 'एआई' प्रशिक्षण मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। जिसमें उद्योग जगत अग्रणी विशेषज्ञों के सहयोग से डिजिटल कौशल और 'एआई' संचालित नौकरी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य के स्टार्टअप नवाचार और समाधान के विषय में जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्टॉल के माध्यम से स्वरोजगार योजना की जानकारी देंगे। जिला सेवा जानकारी ने युवाओं से अपील की है कि भविष्य को नई दिशा प्रदान करने के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करायें। गोमती नगर लखनऊ में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें।