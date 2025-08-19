लखनऊ रोजगार महाकुंभ में प्रदेश के युवाओं को बड़ा अवसर, 50 हजार युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य

Lucknow Rojgar Maha Kumbh लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 26 से 28 अगस्त के बीच यह मेला चलेगा। सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्र ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रोजगार महाकुंभ में 50000 युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार देने का संकल्प लिया गया है। इस संबंध में सेवा आयोजन विभाग ने rojgaarsangam.up.gov.in पोर्टल विकसित किया गया है। जिसमें नियोजकों और नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव की जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्र ने बताया कि सेवायोजन विभाग जापान, जर्मनी और इजरायल जैसे देशों के लिए हेल्थ एवं होम केयरगिवर के प्लेसमेंट की रिक्तियां भी प्रदर्शित है। 26 से 28 अगस्त के बीच चलने वाले रोजगार महाकुंभ में विनिर्माण, आईटी, सेवा क्षेत्र उभरते उद्योगों को प्रशिक्षित कार्यबल भी उपलब्ध होगा।
सेवायोजन निदेशक नेहा प्रकाश ने बताया कि रोजगार महाकुंभ में 'एआई' प्रशिक्षण मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। जिसमें उद्योग जगत अग्रणी विशेषज्ञों के सहयोग से डिजिटल कौशल और 'एआई' संचालित नौकरी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य के स्टार्टअप नवाचार और समाधान के विषय में जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्टॉल के माध्यम से स्वरोजगार योजना की जानकारी देंगे। जिला सेवा जानकारी ने युवाओं से अपील की है कि भविष्य को नई दिशा प्रदान करने के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करायें। गोमती नगर लखनऊ में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें।