उन्नाव

मैं सांसद… को जेल भेज चुका हूं तू किस खेत की मूली है, कोतवाली प्रभारी का ऑडियो वायरल, सीओ को जांच

Main sansad... ko jail bhej chuka Hun, tu kis khet ki muli उन्नाव में कोतवाली प्रभारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह संसद का नाम लेकर कह रहे हैं कि उन्हें जेल भेजा है। तुम किस खेत की मूली है। मामले की जांच को सीओ दी गई है।

less than 1 minute read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 02, 2025

वायरल ऑडियो (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

Main sansad… ko jail bhej chuka Hun, tu kis khet ki muli उन्नाव में एक कोतवाली प्रभारी का ऑडियो वायरल हुआ है। जिसमें फरियादी को धमकी देते हुए कहते हैं कि- "मैंने संसद… को जेल भेजा है। तू किस खेत की मूली है।" राजस्थान पत्रिका वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस बैक फुट पर है। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी को जांच दी है।

पुरवा कोतवाली प्रभारी का ऑडियो बताया गया

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कोतवाली प्रभारी का ऑडियो वायरल हो रहा है। बीते बुधवार को पुरवा कोतवाल अमरनाथ यादव के पास फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया था। इसी दौरान बातचीत में कोतवाली प्रभारी आवेश में यह कहते सुनाई दे रहे हैं। वायरल ऑडियो में कांग्रेस को लेकर कुछ बातें कही जा रही है। ऑडियो साफ नहीं है। लेकिन एक सांसद का नाम लेते हुए पुरवा कोतवाली प्रभारी अमरनाथ यादव कहते हैं कि मैंने संसद को जेल भेजा है। तू किस खेत की मूली है। ऑडियो में सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है।

क्या कहते हैं एसपी?

इस संबंध में कोतवाली प्रभारी पुरवा अमरनाथ यादव ने बताया वायरल ऑडियो के विषय में वह कुछ नहीं कर सकते हैं। आरोपी नीरज पर चार मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने कहा कि वायरल वीडियो संज्ञान में लिया गया है। क्षेत्राधिकारी को जांच दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Published on:

02 Oct 2025 03:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / मैं सांसद… को जेल भेज चुका हूं तू किस खेत की मूली है, कोतवाली प्रभारी का ऑडियो वायरल, सीओ को जांच

