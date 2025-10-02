मैं सांसद… को जेल भेज चुका हूं तू किस खेत की मूली है, कोतवाली प्रभारी का ऑडियो वायरल, सीओ को जांच

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कोतवाली प्रभारी का ऑडियो वायरल हो रहा है। बीते बुधवार को पुरवा कोतवाल अमरनाथ यादव के पास फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया था। इसी दौरान बातचीत में कोतवाली प्रभारी आवेश में यह कहते सुनाई दे रहे हैं। वायरल ऑडियो में कांग्रेस को लेकर कुछ बातें कही जा रही है। ऑडियो साफ नहीं है। लेकिन एक सांसद का नाम लेते हुए पुरवा कोतवाली प्रभारी अमरनाथ यादव कहते हैं कि मैंने संसद को जेल भेजा है। तू किस खेत की मूली है। ऑडियो में सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है।