तो इन ट्रेनों के कारण मजदूरों, गरीबों, छात्रों की ट्रेनों को बंद किया गया- जिला दैनिक यात्री संघ

Memu trains not operated because of this कानपुर-उन्नाव-लखनऊ के बीच चलने वाली मेमू ट्रेनों को ना चलाए जाने पर जिला दैनिक यात्री संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों की वजह से मेमू और पैसेंजर गाड़ियां नहीं चल रही है।

उन्नाव•Jul 02, 2025 / 08:25 am• Narendra Awasthi

Memu trains not operated because of this कानपुर-उन्नाव-लखनऊ के बीच चलने वाली मेमू ट्रेनों को रेल मंत्रालय ने करोना काल में बंद कर दिया था। इन मेमू ट्रेनों फिर से चलाने की घोषणा नहीं की गई। जिससे दैनिक यात्रियों को मायूसी छाई है। उन्हें जान जोखिम में डालकर कर सड़क मार्ग से यात्रा करना पड़ रहा है। जिससे समय और पैसे दोनों की बरबादी हो रही है।1 जुलाई से जिला दैनिक यात्री संघ को बंद पड़ी मेमू ट्रेनों के शुरू करने की उम्मीद थी। लेकिन निराशा हाथ लगी। उन्होंने मेमू ट्रेनों को शुरू करने की मांग की है। इसकेेे साथ ही रेल यात्री टिकट, दैनिक रेल यात्रियों से संबंधित प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने मंजूरी देने का स्वागत किया है।