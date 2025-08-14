Nawabganj Flyover Construction: नवाबगंज में बनेगा ओवरब्रिज, 62 भवनों पर लाल निशान, जारी हुआ आदेश

ओवरब्रिज निर्माण की जद में आने वाले लगभग 62 भवनों की पहचान की जा चुकी है। इन भवनों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। किसी का मकान पाँच फीट तो किसी का बीस फीट तक इस परियोजना की सीमा में आ रहा है। एनएचएआई ने स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर स्वयं निर्माण हटाने को कहा है। चेतावनी दी गई है कि समय सीमा के बाद प्राधिकरण स्वयं कार्रवाई करेगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या या आपत्ति है, वे विभागीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सभी वैध आपत्तियों का निस्तारण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।